Якщо Трамп хоче – він не думає: ЗМІ розповіли про дипломатичні проколи президента США

Неназвані джерела з оточення Дональда Трампа розповіли виданню Politico про незручні дипломатичні ситуації, у яких президент США регулярно опинявся чи які сам і створював.

Про це розповіла "Європейська правда" з посиланням на Politico.

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Одне із джерел повідомило, що Дональд Трамп у перший рік свого президентства неодноразово збирався телефонувати прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе у середині дня. У середині дня за часом Вашингтона. Варто зазначити, що Японія розміщена чи не на протилежній стороні Землі, отже, коли у столиці США – день, у столиці Японії – ніч. Помічники президента США з усіх сил намагалися пояснити це, та проблема виникла, за свідченнями того ж джерела, на "постійній основі".

Трамп не надто добре розумів, що лідеру якоїсь іншої країни може бути 80 чи 85 років і той може вже спати о пів на десяту чи об одинадцятій вечора. Якщо Трамп хоче комусь зателефонувати – він хоче комусь зателефонувати. І не думає про те, котра година чи з ким він говоритиме,

– розповіло джерело.

Та дзвінки у незручний час – не єдина проблема дипломатичного Трампа.

Джерела кажуть, що Дональд Трамп вивчав карту Південної Азії напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Індії в 2017 році. У результаті країна Непал перетворилась на співзвучне англійське слово nipple – сосок, а держава Бутан – на button, кнопку.



Трамп від щирого серця привітав Конте з перемогою у виборах, у яких той не брав участі

Під час зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте Трамп привітав того "з приголомшливою перемогою на виборах". Хоча кандидатура Конте на посаду прем'єра була узгоджена двома партіями-переможцями, а сам він не брав участі в кампанії взагалі.



Лідер Китаю Сі Цзіньпін був втішений дипломатичним проколом Трампа у Японії

На зустрічі з Сіндзо Абе Дональд Трамп декілька разів схвально говорив про президента Китаю і про те, як важливі добрі відносини з Китаєм для врегулювання кризи з КНДР, попри те, що Китай – історичний суперник Японії.

Нагадаємо, колишній директор з комунікацій одного з управлінь Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман, яка покинула свій пост зі скандалом, випустила книгу з "інсайдерською інформацією" про Дональда Трампа і його оточення.