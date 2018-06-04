Якщо з Сенцовим щось станеться, українці розмовлятимуть з Медведчуком жорстко, – активіст

Активіст Євромайдану Олексій Гриценко звинуватив представника України у тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі і кума Путіна Віктора Медведчука у тому, що сталося з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим, який на знак протесту голодує вже 22-ий день.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова

Він також закликав політика відчути свою відповідальність і вплинути на ситуацію.

У когось є сумнів, що Медведчук винний? Ми поки не їдемо до нього, бо сподіваємось, що в Медведчука вистачить клепки в голові домовитись зі своїм кумом і звільнити Сенцова. Але якщо щось з ним станеться, то українці будуть розмовляти з Медведчуком жорстко,

– наголосив Гриценко.

Зазначимо, що Гриценко особисто знайомий з Сенцовим. Обоє брали участь у Євромайдані у 2014-му році.

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"З Олегом ми познайомились біля "Українського дому". Він приїхав з Криму і сказав, що готовий брати участь в Євромайдані, бо не хоче, щоб злочинна влада Януковича залишалась в Україні. Ми пройшли досить довгий шлях. І Олег насправді дуже ефективно організував роботу штабу Автомайдану і брав участь у більшості наших акцій. Далі він поїхав у свій рідний Крим", – заявив Олексій Гриценко.

Активіст згадав, що вже в Криму зустрівся з Олегом 9 березня 2014-го на акції кримських татар. Там режисер проводив мирні акції і допомагав вивозити українських військових з окупованого півострова, які не хотіли переходити на бік Росії. Планів щодо штурму чи підривів у Сенцова не було.

Олег допомагав нам, коли нас намагалися затримати в Криму: він намагався зупинити автівки, які нас переслідували. Вже тоді ризикував своїм життям, щоб допомогти нам. Олег також допомагав вивозити військових, які не перейшли на бік окупанта. Вони знайшли єдиного перевізника, який в Криму видавав транспорт й організовували виїзди,

– сказав активіст.

Він додав, що військові розуміють вибір Сенцова – голодувати.

"Ті, хто пройшли з ним шлях, теж зробили б, мабуть, так само", – переконаний Гриценко.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правозахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.