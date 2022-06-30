Столтенберг заперечив існування списку озброєння, яке заборонено постачати Україні

Північноатлантичний альянс не має списку озброєння, яке не можна постачати до України. Про нього раніше говорив Президент Франції Макрон.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після саміту у Мадриді. Журналісти в нього запитали чи підтримує він ідею надання Україні бойових танків західного виробництва.

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Країни НАТО переозброюють Україну

Генсек відповів, що Альянс підтримує ідею постачання великої кількості сучасного озброєння, у тому числі сучасного західного виробництва.

І на цьому саміті було нове оголошення. Фактично, НАТО тепер має завдання допомогти Україні перейти від старого озброєння радянських часів до сучасного стандартного озброєння НАТО. І, звичайно, у нас немає переліку обладнання, яке ми виключимо з нього,

– заявив Столтенберг.

Він додав, що Україні потрібен широкий спектр сучасного, важкого озброєння за стандартами НАТО, і це також послання цього саміту.

Заборонний список

16 червня під час візиту в Україну Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу принципово не постачають Україні штурмову авіацію і танки. Він назвав це "майже офіційною позицією НАТО".

"Ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певний вид озброєння, як, наприклад, штурмові літаки чи танки, було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі" – сказав Макрон.

Також 30 червня Президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет допомоги. В нього увійдуть системи ППО, а також – ще більше артилерії та боєприпасів. Окрім того, у списку – контрбатарейні радари та більше ракет до HIMARS.

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