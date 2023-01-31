Захопили людей і землі, – якутська активістка називає 2023 роком деколонізації Росії

Росіяни відчувають себе кращими за представників інших народів, яких колонізували. Це стосується і так званих російських лібералів.

Про це розповіла якутська правозахисниця Раїса Зубарєва, передає 24 Канал. Вона виступила у Європейському парламенті на п'ятому форумі вільних народів пост-Росії.

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"Я засновниця фонду "Вільна Якутія". На антивоєнних зібраннях доводиться пояснювати росіянам, чому ми, мешканці Республіки Саха, вважаємо себе російською колонією. Доводиться пояснювати, що не так з їхньою державою. Разом з іншими антивоєнними рухами та фондами ми оголосили 2023 рік роком деколонізації", – сказала правозахисниця.

Якутія вимагає справедливості

За словами Зубарєвої, рік деколонізації не пов'язаний зі збройними протистояннями чи насильством. Активісти хочуть довести, що не було жодного добровільного входження Якутії у склад Росії.

Ми говоримо, що нашу землю і людей захопили шляхом насильства. Ми вимагаємо відновлення справедливості. Чесно кажучи, втомлюємося від цієї постійної розмови зі стіною. Росіяни відчувають свою вищість вже в утробі матері. Підкреслюю, що це стосується не всіх, але більшості, – сказала Зубарєва.

Ліберали також мають імперіалістичні погляди

Правозахисниця зазначила, що доводити насильницьке захоплення Якутії доводиться не лише пересічним росіянам, а й тим, які мають ліберальні погляди. Не визнають колоніальної політики Кремля й російські історики.

"Маємо говорити, як колонізація вплинула на маси, на окремих індивідів і навколишній світ. Маємо запитати, чому ми мовчимо і страх живе навіть в тих, хто виїхав за кордон. Ми маємо досліджувати історичні документи й доводити факти колонізації", – додала активістка.

Чечня також під гнітом Росії

Також на форумі вільних народів виступив чеченський політичний діяч Ахмед Закаєв. Він вважає, що перемога України у війні проти Росії дозволить Чечні відновити свою державність.

У п'ятому форумі вільних народів пост-Росії взяли участь представники Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Сахи, Удмуртії, Туви, Башкортостану, а також Комі.