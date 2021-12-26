Ялинка на дні кар'єру: дайвери встановили символ Нового року під водою

На дні водойми біля Дніпра драйвери встановили святкову ялинку. У такий спосіб аквалангісти вже традиційно святкують Новий рік.

Новорічне дерево встановили на дні затопленого Новомиколаївського кар'єру. Ялинка перебуватиме під водою приблизно 2 тижні.

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Водолази у Дніпрі встановили ялинку у водоймі

На дно водойми традиційний символ Нового року встановила група драйверів. Аквалангісти з Дніпра прикріпили ялинку глибині 30 метрів.

Зауважимо, що така традиція у драйвері триває вже роками. Торік водолази у святкових шапочках встановили ялинку на глибині 32 метрів й станцювали у колі.

Ялинка на дні водойми у Дніпрі у 2021 році та торік / Фото Andrey Vorobyov та Dnipro Depo

Новорічні ялинки у Дніпрі, які варто побачити