Ялинка на дні кар'єру: дайвери встановили символ Нового року під водою
26 грудня 2021 , 23:38Читать новость на русском
Джерело:Dnipro Depo
На дні водойми біля Дніпра драйвери встановили святкову ялинку. У такий спосіб аквалангісти вже традиційно святкують Новий рік.
Новорічне дерево встановили на дні затопленого Новомиколаївського кар'єру. Ялинка перебуватиме під водою приблизно 2 тижні.
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Водолази у Дніпрі встановили ялинку у водоймі
На дно водойми традиційний символ Нового року встановила група драйверів. Аквалангісти з Дніпра прикріпили ялинку глибині 30 метрів.
Зауважимо, що така традиція у драйвері триває вже роками. Торік водолази у святкових шапочках встановили ялинку на глибині 32 метрів й станцювали у колі.
Ялинка на дні водойми у Дніпрі у 2021 році та торік / Фото Andrey Vorobyov та Dnipro Depo
Новорічні ялинки у Дніпрі, які варто побачити
- У Дніпрі встановили ялинку біля "Озерки" та у сквері "Прибережний ".
- Крім того, у місті є дивовижна новорічна ялинка у футуристичному стилі.
- Також символ Нового року розташований на Катеринославському бульварі.
- А от біля торгового центру "Мост-Сіті" встановили ялинку із Сантами.