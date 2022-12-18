Хочеш свята – крути педалі: на вокзалі в Києві ялинка світитиметься від велотренажера

На залізничному вокзалі столиці почали встановлення новорічної ялинки. Аби не витрачати електроенергію, українці придумали, як обійти систему.

Відео поширили в місцевих телеграм-каналах. Підсвічування новорічного деревця здійснюватиметься за рахунок спеціального генератора-велотренажера, пише 24 канал.

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За яким принцом правцюватиме тренажер

Механізм роботи велогенератора доволі простий: охочі відвічувачі вокзалу можуть сісти на велотренажер і покрутити педалі. Вже за мить багатометрові гірлянди починають світитися.

До слова, більшість українців залишились в абсолютному захваті від задуму адміністрації вокзалу.

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Нагадаємо, що нещодавно на Софійській площі почали встановлювати головну зелену красуню країни. Ілюмінація на ялинці працюватиме від генераторів.

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