Ялинка незламності: біля головної "новорічної красуні" можна буде зарядити телефон

Цьогоріч питання встановлення ялинки в столиці стоїть особливо гостро через повномасштабне вторгнення та постійні відключення світла. Мер Києва Віталій Кличко розповів про святкову атмосферу в місті, що буде "підживлюватися" від генераторів, та те, якою буде "новорічна красуня".

Українські чиновники запевняють, що цьогоріч головна новорічна ялинка України буде "без пафосу та ілюмінації". Однак, за словами міського голови, верхівку дерева прикрашатиме герб, а навколо нього будуть облаштовані місця, де люди зможуть підзарядити свої телефони.

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"Ялинка незламності"

Як повідомляє Віталій Кличко, на вершині центральної новорічної красуні виднітиметься головний символ нашої держави – герб, а гірлянди будуть не простими, а такими, що заощаджують електроенергію. Важливо також зазначити, що на цьогорічну "новорічну красуню" державна казна не виділяла ні копійки грошей, а все оплатив бізнес і меценати.

Бізнес звернувся до нас з пропозицією за свої кошти встановити маленькі ялинки. Минулого року ялинка була – 31 метр заввишки, зараз втричі менша – 12 метрів. Меценати готові надати генератор для підсвічення ялинки,

– сказав мер столиці.

За його словами, від генератора, що забезпечуватиме роботу гірлянд, влада планує встановити точки зарядки для телефонів. Після закінчення святкового дійства бізнес планує передати машину для виробництва електроенергії військовим.

Як у різних містах України святкуватимуть Новий рік

Головне святкове дерево країни буде, як завжди, стояти на Софійській площі. Оздоблять його прикрасами, які використовували у минулі роки – це близько 1000 іграшок, зокрема, кульки синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів. А от масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів не буде.

Нещодавно 24 канал писав про те, як у Києві, Запоріжжі, Сумах, Рівному та інших обласних центрах планують святкувати Новий рік та Різдво. Очевидно, що масових заходів не буде та влада не хоче витрачати багато грошей з бюджету на масштабні дійства, однак громадяни нашої держави все одно на "мінімальному рівні" зможуть відчути дух свят.

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