Негода в Україні: у Ялті половина місячної норми дощу, на Київщині прорвало дамби – фото

27 червня 2021 , 00:14
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Джерело:

24 канал

В окупованій Ялті за кілька годин випало близько половини місячної норми опадів. У Київській області через буревій та зливу прорвалися дамби.

На Київщині негода 26 червня прорвала дамби у селі Лишня, що належить до Бишівської територіальної громади. Окуповану Ялту через сильну зливу знову затопило.

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На Київщині прорвало дамби

У селі Лишня пронісся буревій. Через це, а також чере велику зливу, у селі прорвалися дамби та розмило під'їзні шляхи. Шквальний вітер поламав дерева.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Їх ускладнює велика кількість води, яка не дає можливості обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт,
– повідомили в фейсбуці громади. 

Проте таки вдалось трактором очистити русла для сходу води. Зламані дерева прибрати, а рух транспорту відновити. На місці працювала газова служба, яка проводила детальне обстеження газопроводу.

На Київщині через негоду прорвало дамби / Фото Бишівської територіальної громади

 

Окупована Ялта знову потерпає від затоплення

У Ялті 26 червня знову пронеслась величезна злива. Також була гроза і блискавка. Через це Ялту вдруге за місяць затопило.

Російський "Интерфакс" пише, що "за кілька годин в Ялті випало 19 міліметрів опадів при нормі для червня в 42 міліметри". Про це виданню повідомили у так званому "кримському" гідрометцентрі. 

Станом на 19:45 дощ завершувався. Але злива знову наробила лиха:

  • затопило вулиці;
  • на одній з вулиць потік зніс екскаватор;
  • на в'їздах в місто утворилися затори;
  • за словами очевидців, річки вийшли з берегів і підтопили деякі будівлі;
  • жителі повідомили, що русла до сих пір не вичищені.

Так звана окупаційна "влада" Криму розповіла, що розгорне штаб для ліквідації негоди. Про це написала в фейсбуці так звана "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко.

Злива зачепила й курортну Алушту. Так звана місцева "глава" адміністрації Галина Огнєва розповіла виданню, що серйозних наслідків немає, тільки розмило кілька ґрунтових доріг, вітер повалив одну електроопору.

Видання "Крым.Реалии" пише, що у Ялті підтопленими виявилися не менше 17 будівель. Про це повідомили у так званій прес-службі МНС Росії по Криму.

Негода в Україні: коротко

  • 26 червня під Києвом блискавка вдарила в житловий будинок й він загорівся. За інформацією ЗМІ це трапилось в селі Білогородка біля Києва. Згодом під Києвом випав град розміром з куряче яйце. 
  • Перед тим, 26 червня негода була в Рівному – там був шквальний вітер та злива. Негода зірвала покрівлю з дахів будинків, зруйнувала огорожі та залила вулиці водою.
  • У той же день орієнтовно о 16 годині страшна стихія пронеслась у Львові – там потемніло, був сильний дощ та вирував шквальний вітер. Врешті 1 людина постраждала. Також вирвало 200 дерев, підтопило вулиці та будинки.
Автор: Діана Квасневська