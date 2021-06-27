Негода в Україні: у Ялті половина місячної норми дощу, на Київщині прорвало дамби – фото
Джерело:24 канал
В окупованій Ялті за кілька годин випало близько половини місячної норми опадів. У Київській області через буревій та зливу прорвалися дамби.
На Київщині негода 26 червня прорвала дамби у селі Лишня, що належить до Бишівської територіальної громади. Окуповану Ялту через сильну зливу знову затопило.
До теми На Київ суне буревій: біля столиці випав гігантський град – фото, відео
На Київщині прорвало дамби
У селі Лишня пронісся буревій. Через це, а також чере велику зливу, у селі прорвалися дамби та розмило під'їзні шляхи. Шквальний вітер поламав дерева.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Їх ускладнює велика кількість води, яка не дає можливості обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт,
– повідомили в фейсбуці громади.
Проте таки вдалось трактором очистити русла для сходу води. Зламані дерева прибрати, а рух транспорту відновити. На місці працювала газова служба, яка проводила детальне обстеження газопроводу.
На Київщині через негоду прорвало дамби / Фото Бишівської територіальної громади
Окупована Ялта знову потерпає від затоплення
У Ялті 26 червня знову пронеслась величезна злива. Також була гроза і блискавка. Через це Ялту вдруге за місяць затопило.
Російський "Интерфакс" пише, що "за кілька годин в Ялті випало 19 міліметрів опадів при нормі для червня в 42 міліметри". Про це виданню повідомили у так званому "кримському" гідрометцентрі.
Станом на 19:45 дощ завершувався. Але злива знову наробила лиха:
- затопило вулиці;
- на одній з вулиць потік зніс екскаватор;
- на в'їздах в місто утворилися затори;
- за словами очевидців, річки вийшли з берегів і підтопили деякі будівлі;
- жителі повідомили, що русла до сих пір не вичищені.
Так звана окупаційна "влада" Криму розповіла, що розгорне штаб для ліквідації негоди. Про це написала в фейсбуці так звана "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко.
Злива зачепила й курортну Алушту. Так звана місцева "глава" адміністрації Галина Огнєва розповіла виданню, що серйозних наслідків немає, тільки розмило кілька ґрунтових доріг, вітер повалив одну електроопору.
Видання "Крым.Реалии" пише, що у Ялті підтопленими виявилися не менше 17 будівель. Про це повідомили у так званій прес-службі МНС Росії по Криму.
Негода в Україні: коротко
- 26 червня під Києвом блискавка вдарила в житловий будинок й він загорівся. За інформацією ЗМІ це трапилось в селі Білогородка біля Києва. Згодом під Києвом випав град розміром з куряче яйце.
- Перед тим, 26 червня негода була в Рівному – там був шквальний вітер та злива. Негода зірвала покрівлю з дахів будинків, зруйнувала огорожі та залила вулиці водою.
- У той же день орієнтовно о 16 годині страшна стихія пронеслась у Львові – там потемніло, був сильний дощ та вирував шквальний вітер. Врешті 1 людина постраждала. Також вирвало 200 дерев, підтопило вулиці та будинки.