На війні загинув захисник із Білої Церкви Ян Залевський

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і дочок. Серед них – Ян Залевський з Київської області.

Про загибель воїна повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.

Що відомо про смерть Яна Залевського?

Ян Залевський народився у 1976 році у Білій Церкві. Він захищав Україну на посаді кулеметника механізованого батальйону однієї з військових частин.

Життя захисника обірвалося 13 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кізомис на Херсонщині.

Чоловік залишився вірним військовій присязі та мужньо виконав свій обов'язок у бою за свободу й незалежність держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні загинув Руслан Золотар із Тернопільщини.

Він 12 років служив у ЗСУ та воював ще під час АТО.

Руслан Золотар був командиром екіпажу безпілотників 59-ї окремої механізованої бригади.

У 2014 – 2015 роках він брав участь в обороні Дебальцевого, а після початку повномасштабної війни обороняв Миколаїв і воював на Донеччині.

11 вересня 2026 року захисник загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. У нього залишилися дружина та діти.