У Фінляндії затримали лідера ДШРГ "Русич": він жорстоко убивав українців з 2014 року

У Фінляндії правоохоронці заарештували росіянина. Ним виявився один з лідерів російського неонацистського військового угруповання ДШРГ "Русич" Ян Петровський.

Зауважимо, що ДШРГ "Русич" пов'язують з ПВК "Вагнера". Але про все по черзі. Спочатку розповімо, що відомо про арешт Яна Петровського.

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Терорист, який перебуває під санкціями

Слід розуміти, що Ян Петровський – особливо небезпечний воєнний злочинець. Він був одним із лідерів, а також командиром Диверсійно-штурмова розвідувальної групи "Русич". Бойовик потрапив до списку санкцій ЄС і США, адже війська ДШРГ мають зв'язки з вагнерівцями.

Яна Петровського підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у період з червня 2014 по серпень 2015 років у Луганській і Донецькій областях.

Офіційні особи у США зазначають, що Петровський перебрав на себе відповідальність за війська ДШРГ. Зробив він це після того, як засновник "Русича" Олексій Мільчаков був пораненим під час боїв на Харківщині у 2022 році.

Чим небезпечний Ян Петровський з ДШРГ "Русич"

Ян Петровський відомий також під позивним "Слов'ян". Як зазначає журналіст Денис Казанський, він – найближчий друг і соратник Олексія Мільчакова. Вони ще у 2014 році катували та жорстоко вбивали людей в Україні.

З етичних міркувань ми не показуватимемо вам результати воєнних злочинів, які скоював Петровський. Можемо лиш констатувати, що він зі своїми військовими не лише вбивав українських захисників, а й відрізав пораненим вуха, добивав їх пострілами в голову.

Один з кадрів, який демонстрували на Lifenews, свідчить про особливу жорстокість Петровського. На обличчі ще живого українського солдата ДШРГ "Русич" вирізала емблему – коловрат. Згодом нашого захисника вбили. Як зазначає Казанський, ним був Іван Ісик.

Зараз важливо, щоб долучилася українська влада та міжнародні організації. Не знаю, чи варто видавати Петровського в Україну – тут його найімовірніше обміняють. Думаю, правильніше домагатися передачі його Гаазькому суду для довічного терміну,

– зазначив він.



Петровський – надзвичайно небезпечний злочинець / Фото з росЗМІ

Що відомо про ДШРГ "Русич"

Передовсім слід розуміти, що це російське неонацистське військове угруповання. Воно на боці сепаратистів воювало на Сході України з 2014 року. Крім того, брало участь у бойових діях у Сирії та повномасштабному вторгненні Росії у 2022 році.

Те, що ДШРГ "Русич" і ПВК "Вагнера" можуть мати тісний зв'язок – не вигадки. Так, той самий Олексій Мільчаков і глава ПВК Дмітрій Уткін, котрий розбився 23 серпня разом з Євгєнієм Пригожиним, служили разом. Вони були у 76-ій гвардійській десантно-штурмовій дивізії повітряно-десантних військ Росії.

Україна готує документи для екстрадиції

Про це розповіли в Офісі генпрокурора. У ньому зауважили, що отримали інформацію про затримання Петровського у Гельсінкі. Його можуть депортувати до Росії, а можуть екстрадувати до України. Саме на цьому наполягає наша держава.

15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту,

– кажуть в Офісі.

Тож, підозрюваного не лише затримали. Наразі здійснюється підготовка необхідних матеріалів. Їх передадуть Фінляндії, щоб можна було екстрадувати Петровського до України.

Зазначають, що процесуальним керівництвом у провадження щодо Петровського займається Луганська обласна прокуратура.