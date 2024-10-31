Російському неонацисту та лідеру "Русича" висунули звинувачення у Фінляндії за злочини в Україні
Фінська прокуратура висунула звинувачення одному з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич". Мовиться про Воіславу Тордену, більше відомого як Ян Петровський.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Yle. У виданні зауважили, що ці злочини були вчинені восени 2014 року в Луганській області.
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Що відомо про справу Петровського
Петровського та інших бійців угруповання "Русич", якими він керував, звинувачують у вбивстві 22 українських військових та тяжкому пораненні ще чотирьох.
Крім того, Петровському інкримінують порушення норм військового права, які стосуються "способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника".
Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.
При цьому Петровського не можуть екстрадувати в Україну. Фінляндія зобов’язана здійснювати свою кримінальну юрисдикцію, що має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Справу розслідують два прокурори, які спеціалізуються на воєнних і міжнародних злочинах, а Окружний суд Гельсінкі має призначити дату судового розгляду для винесення вироку.
Як Офіс генпрокурора допоміг у розслідуванні справи
У Офісі генпрокурора повідомили, що у серпні 2023 року було направлено запит про затримання та арешт Петровського. Підозрюваного було затримано після комунікації із фінською стороною. Також у вересня 2023 року було направлено запит на екстрадицію Петровського в Україну.
Вже у грудні 2023 року у Фінляндії розпочали власне розслідування щодо лідера "Русича" та його злочинів вчинених під час бойових дій в Україні.
Під час розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії співпрацювало з українським Офісом Генерального прокурора та Службою безпеки України,
– мовиться у повідомленні.
На запит фінської сторони Офіс генпрокурора надавав необхідні матеріали, які були зібрані в рамках українського розслідування та сприяв у збиранні доказів.
Також НБР надавало інформацію Європолу, Євроюсту та Міжнародному кримінальному суду.