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24 Канал Новини України "На Канарах": Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем
25 червня, 00:01
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"На Канарах": Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем

Олег Терещенко
Основні тези
  • Українська співачка Слава Камінська опублікувала фото з чоловіком, схожим на Віктора Януковича, з підписом "Які люди на Канарах".
  • Пост викликав бурхливу реакцію в мережі, з понад 1000 коментарів, де користувачі висловили сумніви щодо справжності фото та обурення його публікацією.

Українська співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", ввечері 24 червня оприлюднила в мережі фото з нібито президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Слави Камінської в інстаграмі.

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Камінська показала фото з нібито Януковичем

Камінська оприлюднила селфі з чоловіком, схожим на Януковича й написала: "Які люди на Канарах".

Допис Камінської / Скриншот 

Співачка поширила цей допис також у сторіс, прикривши частину фото мемом "Батя, я стараюсь" з колишньою дружиною Януковича. 

Не повірите, кого я зустріла,
– написала в сторіс Камінська.

Сторіс Камінської / Скриншот

У мережі різко відреагували. Лише за 2 години під дописом залишили понад 1000 коментарів. Частина користувачів висловили сумніви, що це не фотошоп. 

Серед іншого також писали:

  • "Він має бути не на Канарах, а на нарах",
  • "Ви мали його, як мінімум, вдарити. Господи, який сором, фу",
  • "Як зустрінете Путіна, теж селфі попросіть. Що в цих людей у головах",
  • "Якщо це справжнє фото (не фотошоп), то це п****ць",
  • "Фото передано представникам ГУР та СБУ",
  • "Чи живий, чи восковий, чи фотошоп, але це неважливо. Як жінка українка додумалася це виставити",
  • "Цьому ви***ку потрібно в пику плюнути, а не фоткатись".

Зауважимо, що були й ті, хто писав "клас" і називав Януковича нібито "найкращим президентом".

Коментарі під постом Камінської / Скриншоти (обережно, нецензурна лексика)

У мережі також припускали, що це фото – "робота штучного інтелекту".