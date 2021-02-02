Янукович назвав свою ростовську адресу та запросив туди Офіс генпрокурора і ДБР

Віктор Янукович публічно повідомив свою адресу в російському Ростові-на-Дону. Президент-втікач запросив туди співробітників Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань.

Джерело: телеграм PavlovskyNews

Янукович побідкався, що ДБР повідомило неправдиву інформацію про вручення йому підозри в зраді за Харківські угоди.

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Що написав у заяві Янукович

Тому президент-втікач вчергове запрошує представників Офісу генпрокурора й ДБР зустрітися на території Росії. Там він обіцяє дати свідчення у справі Майдану.

Цікаво, що у заяві Янукович вказав свою адресу у Ростові-на-Дону.

За словами адвоката четвертого президента України Віталія Сердюка, з моменту трагедії "звинувачення займається переписуванням паперів, фактично покриваючи реальних винуватців вбивств".

Справа Віктора Януковича: коротко