Янукович назвав свою ростовську адресу та запросив туди Офіс генпрокурора і ДБР

Віктор Янукович публічно повідомив свою адресу в російському Ростові-на-Дону. Президент-втікач запросив туди співробітників Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань.
Джерело: телеграм PavlovskyNews
Янукович побідкався, що ДБР повідомило неправдиву інформацію про вручення йому підозри в зраді за Харківські угоди.
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Що написав у заяві Янукович
Тому президент-втікач вчергове запрошує представників Офісу генпрокурора й ДБР зустрітися на території Росії. Там він обіцяє дати свідчення у справі Майдану.
Цікаво, що у заяві Янукович вказав свою адресу у Ростові-на-Дону.
За словами адвоката четвертого президента України Віталія Сердюка, з моменту трагедії "звинувачення займається переписуванням паперів, фактично покриваючи реальних винуватців вбивств".
Справа Віктора Януковича: коротко
- Одна із справ проти Януковича стосується узурпації влади всередині держави. Зокрема, мова йде про побиття й убивства протестувальників під час Революції Гідності.
- Печерський райсуд 12 травня 2020 року ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про розстріли на Майдані. Однак 16 листопада Апеляційний суд його скасував.