Янукович проти України: суд у Страсбурзі почав розглядати скаргу експрезидента

Європейський суд з прав людини почав розгляд позову Віктора Януковича. Експрезидент-втікач скаржиться на упереджене ставлення правоохоронних органів та судів в Україні.

У розпорядженні ЗМІ є повідомлення суду щодо приводу процесу, оприлюднене 2 листопада 2021 року.

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ЄСПЛ звернувся по роз'яснення до уряду України

Скаргу Янукович подав ще у жовтні 2015 році, розгляд почали лише восени 2021 року. Тоді ЄСПЛ звернувся до українського уряду – за офіційним поясненням обставин справи.

Янукович скаржиться, що його кортеж обстріляли

Зазначимо, що колишній глава держави України скаржиться на розслідування правоохоронними органами так званих "замахів" на нього. Мовиться про події після 21 лютого 2014 року.

Тоді "невідомі особи" пробували затримати його кортеж, який прямував в напрямку Харкова.

Кортеж проїхав 5 блокпостів.

На перших трьох автомобілі пробували зупинити.

На двох останніх начебто обстріляли.

Також, коли кортеж рухався вже у напрямку Криму, то машини обстріляли неподалік Умані.

При цьому самого Януковича в автівках не було.

Експрезидент вважає, що справи проти нього – упереджені

Ще одна причина скарги – розслідування справ проти Януковича в Україні начебто занадто довго триває. Оскільки процес тривав заочно, то він вважає втікач, був "упередженим та не незалежним".

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Антикорсуд заочно заарештував Януковича

Зазначимо, що на початку жовтня Антикорупційний суд заочно заарештував Віктора Януковича. Ця справа стосується привласнення Межигір'я. При затриманні експрезидента мали б протягом 48 годин доставити до суду, аби обрати запобіжний захід.