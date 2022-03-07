Янукович – використаний продукт, – глава МВС про президента-зрадника

Росія почала цинічну війну в Україні. Окупанти зустріли тут шалений опір. Проте з'явилася інформація, що ворог може використати Віктора Януковича.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував чутки про те, ворог має на меті використати президента-втікача Віктора Януковича, як фактор дестабілізації.

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Монастирський про зрадників України

Очільник МВС заявив, що зрадники його не цікавлять. За винятком, об'єкта затримання на території України або знищення. Щодо використання Януковича, то Монастирський сказав наступне:

Мені здається, що він вже є використаним продуктом для українців. І більше в жодній країні, там паче в Україні, використаний бути не може. Термін придатності давно завершений.

Монастриський про зрадників України: дивитися відео

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