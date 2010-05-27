"Наше завдання - наздогнати графіки підготовки об'єктів до Євро-2012. На сьогодні значно прискорені темпи будівництва стадіону та аеропорту. Я впевнений, що вони будуть зведені своєчасно", - сказав Президент.



Він також повідомив про намір приїхати до Львова на відкриття нового стадіону. "У вересні 2011 року я приїду до Львова і вдарю м'ячем на новому стадіоні", - сказав Янукович.