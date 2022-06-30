Японія виділить Україні 100 мільйонів та допоможе з зерном і житлом для переселенців
Джерело:Japan today
Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову допомогу. 100 мільйонів доларів скерують на гуманітарні потреби.
Деталі про допомогу від Японії
Таку новину повідомив японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Про це він сказав 28 червня у Німеччині, куди приїхав на саміт країн "Великої сімки".
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100 мільйонів доларів мають скерувати на закупівлю медичного обладнання та будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.
Кісіда також повідомив, що з наближенням сезону збору врожаю Японія також надасть Україні підтримку для розширення потужностей зі зберігання зерна. Тимчасові зерносховища планують розгорнути біля кордону України у сусідніх державах.
Японія розширила санкції проти Росії
Очільник японського уряду також повідомив про розширення санкцій проти Росії за війну в Україні. Так, держава вирішила:
- заборонити імпорт російського золота;
- заборонити надання деяких послуг для Росії, зокрема послуг бухгалтерського обліку,
- заморозити активи 70 росіянам і групам;
- заборонити експорт для 90 російських організацій, робота яких пов'язана з оборонним сектором.
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