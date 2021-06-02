Японія хоче інвестувати в оборонний комплекс України

1 червня відбулася зустріч представників Офісу Президента з послом Японії в Україні Такаші Кураї. Серед іншого під час неї мовилося й про інвестиції в оборонний комплекс нашої країни.

На зустрічі присутнім був і заступник керівника ОП Роман Машовець. Він загалом обговорив із Такаші Кураї перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин України та Японії.

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Японія зацікавлена в інвестиціях в українську оборонку

Представники Офісу Президента та посольства Японії в Україні під час зустрічі 1 червня обговорили перспективи співпраці країн в оборонній і військово-технічній сферах.

Акцент зробили на необхідності реформування оборонно-промислового комплексу України.

А також на розвитку українського законодавства в цій сфері.

Заступник глави ОП Роман Машовець наголосив, що є необхідність розширення взаємодії України і Японії задля зміцнення обороноздатності нашої держави. А отже – надання допомоги з боку Японії.

Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураї підтвердив, що його країна незмінно підтримує Київ у протистоянні агресії Росії. Також у Токіо зацікавлені в інвестуванні в наш оборонно-промисловий комплекс.

У підсумку сторони погодилися продовжити активний діалог щодо обговорених питань і розвивати українсько-японське партнерство.

Крайні новини про фінансове сприяння Україні з боку міжнародних партнерів

Державний департамент США 28 травня запропонував у бюджеті на 2022 передбачити 255 мільйонів доларів допомоги Україні. Ці гроші планують спрямувати на сприяння протидії агресії Росії, реформи й боротьбу з корупцією.

А 31 травня президе нт Зеленський поскаржився, що Німеччина могла б надати Україні військову допомогу, але з 2014 року відмовляється це робити. На що у Берліні вже відповіли: мовляв, Україні потрібна допомога у дипломатії, а не зброя.

До слова, у травні У Японії пройшов парад українських вишиванок: фото