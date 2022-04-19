Японія надасть Україні костюми для ядерного, біологічного та хімічного захисту
19 квітня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Японії
Японія збирається передати Україні костюми та маски для ядерного, біологічного та хімічного захисту. Також хочуть надати дрони для відсічі російській агресії.
Так, про це повідомили у Міністерстві оборони Японії. Україні передадуть костюми NBC, маски NBC і дрони.
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Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, тому Міноборони Японії буде продовжувати максимальну підтримку "За Україну",
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, Японія ухвалила нові санкції проти Росії. 19 квітня обмеження набрали чинності. Японський уряд також затвердив заборону на імпорт 38 товарів, а також заморозив активи 28 російських організацій.
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