Японія надасть Україні костюми для ядерного, біологічного та хімічного захисту

Японія збирається передати Україні костюми та маски для ядерного, біологічного та хімічного захисту. Також хочуть надати дрони для відсічі російській агресії.

Так, про це повідомили у Міністерстві оборони Японії. Україні передадуть костюми NBC, маски NBC і дрони.

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Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, тому Міноборони Японії буде продовжувати максимальну підтримку "За Україну",

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, Японія ухвалила нові санкції проти Росії. 19 квітня обмеження набрали чинності. Японський уряд також затвердив заборону на імпорт 38 товарів, а також заморозив активи 28 російських організацій.

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