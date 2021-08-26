Японія обурилася через військові навчання Росії на Курильських островах

Уряд Японії висловив протест Москві через навчання російських збройних сил. Тренування відбуватимуться на спірному острові Ітуруп.

Реакція Японії на російські навчання

Стрільби заплановані у два етапи – з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня. Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Кацунобу Като.

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За словами чиновника, повідомлення від Росії Японія отримала 21 серпня.

Біля узбережжя острова Ітуруп в територіальних водах нашої країни пройдуть російські стрільби. У відповідь по дипломатичних каналах ми висловили протест у зв'язку з тим, що проведення цих навчань не відповідає позиції нашої країни і є неприйнятним,

– заявив Като.