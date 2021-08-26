Японія обурилася через військові навчання Росії на Курильських островах
26 серпня 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Уряд Японії висловив протест Москві через навчання російських збройних сил. Тренування відбуватимуться на спірному острові Ітуруп.
Реакція Японії на російські навчання
Стрільби заплановані у два етапи – з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня. Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Кацунобу Като.
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За словами чиновника, повідомлення від Росії Японія отримала 21 серпня.
Біля узбережжя острова Ітуруп в територіальних водах нашої країни пройдуть російські стрільби. У відповідь по дипломатичних каналах ми висловили протест у зв'язку з тим, що проведення цих навчань не відповідає позиції нашої країни і є неприйнятним,
– заявив Като.
Що відомо про острів ІтурупІтуруп – найбільший серед Курильських островів, який розташований у північно-західній частині Тихого океану. На ньому проживає близько 20 тисяч населення, добратися на материк вони можуть на поромі, який курсує щотижня. У регіоні погана ситуація з доступом до інтернету, а асфальтованих доріг є лише 13 кілометрів. Раніше Росія хотіла розвивати там туризм, але через відсутність інфраструктури, не вийшло.
Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди – Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо хоче повернути їх собі.
Джерело: Вікіпедія