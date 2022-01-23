Японія пообіцяла рішучі дії у разі агресії Росії щодо України: Москва вже відреагувала
Джерело:Білий дім
Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда пригрозив Росії жорсткою відповіддю на посилення агресії проти України. Токіо координуватиме свої дії зі США та іншими союзниками.
Таку заяву Кусіда зробив під час онлайн-зустрічі з американським президентом Джо Байденом. Політики, зокрема, обговорили стримування російської агресії стосовно України.
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Чітка позиція щодо захисту України
Як зауважили у Білому домі, прем'єр-міністр Японії обіцяв тісно співпрацювати із союзниками щодо захисту України. Сторони тісно координуватимуть впровадження рішучих заходів у відповідь на будь-який напад Москви.
Лідери пообіцяли, що кожна сторона буде у тісному контакті. Ми регулярно інформуємо Японію про події та проблеми в Україні,
– зазначили у Байдена.
Що ще обговорили американський та японський політики:
- нещодавні запуски балістичних ракет КНДР, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН;
- партнерство у глобальних зусиллях щодо боротьби з пандемією COVID-19;
- рішучість дати відсіч спробам Китаю змінити статус-кво у Східнокитайському та Південнокитайському морях;
- важливість миру та стабільності в Тайванській протоці.
Як відреагували у Росії
Москва прогнозовано обурилася такими заявами Кусіди. Відповідну позицію оприлюднили на фейсбук-сторінці російського посольства в Японії. Дипломати держави-агресорки бідкаються, що Токіо "в українському контексті намагалося загрожувати Росії", та ще й – спільно зі США та іншими союзниками. Відповідні заяви у російському посольстві назвали неприйнятними та безглуздими.
Щиро радили б японським колегам глибше вчитатися у суть російських ініціатив щодо взаємних гарантій безпеки зі США та НАТО,
– цинічно закликали дипломати.
Водночас вони зухвало порекомендували японській стороні оцінити "агресивну діяльність НАТО щодо розширення на Схід впритул до кордонів Росії й військового освоєння території сусідньої України".
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