Японія шокована смертями цивільних в Україні, – речник уряду
4 квітня 2022 , 08:47Читать новость на русском
Джерело:reuters
У Японії відреагували на звірства, які російські окупанти вчиняли з українцями на території Київщини.
Згідно з інформацією, Японія була шокована імовірним вбивством Росією мирного населення в Україні.
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Країна суворо засуджує таку поведінку. Про це повідомив речник уряду.
"Японія надзвичайно серйозно ставиться до загибелі невинних мирних жителів в Україні. Ми дійсно шоковані", – зазначив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
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