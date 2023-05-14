Японія планує утилізувати 100 винищувачів F-15: серед опцій – експорт в інші країни

У Японії збираються списати близько сотні винищувачів четвертого покоління F-15J Eagle і позбутися авіаційних двигунів. На зміну їм прийдуть американські винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II.

Про те, що Військово-повітряні сили самооборони Японії збираються списати винищувачі F-15J Eagle, розповів Хіросі Іде, президент IHI Corporation. На озброєнні ВПС Японії перебуває 200 винищувачів F-15J, половина з яких не пройшла модернізацію Multi-Stage Improvement Program (MSIP).

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Літаки F-15 в Японії не пройшли модернізацію

Відповідна модернізація літаків дозволяє нести сучасні ракети класу "повітря-повітря". Саме через те, що F-15J Eagle не пройшли модернізацію, ВПС Японії відправлять застарілі літаки на утилізацію.

У повідомленні мовиться, що на зміну F-15 прийдуть американські винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II виробництва компанії Lockheed Martin.

Кожен літак F-15J Eagle обладнаний двома двигунами F100 компанії Pratt & Whitney. Таким чином, Японія має намір позбутися двох сотень двигунів. Однією з опцій є експорт в іншу країну.

У Фінляндії планують списати літаки Hornet

Тема винищувачів чутлива для України, оскільки наші військові прагнуть отримати західні літаки. Україна хоче отримати саме літаки F-16, щоб посилити ППО та відтиснути російську авіацію.

Поки Україна прагне отримати F-16, її партнери намагаються перейти на більш сучасні зразки авіації. Так, наприклад, Фінляндія планує придбати літаки F-35, які мають замінити Hornet.

Водночас президент Фінляндії Саулі Нііністьо виключив можливість поставок Україні Hornet, оскільки на момент, коли Гельсінкі зможе передати ці літаки, вони будуть застарілі.

Що цікаво, в Австралії закликають передати Україні літаки F/A-18 Hornets, які законсервовані. Австралія теж може утилізувати свої літаки Hornet, якщо вони не будуть експортовані.

. Винищувач F-15 Eagle із двигуном F100-PW-100 уперше піднявся в повітря 1972 року. Літак протягом 50 років проходив модернізацію і тепер включає модифікації F100-PW-200, F100-PW-220 і F100-PW-229. Останні версії двигуна мають технології п'ятого покоління.