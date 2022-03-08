Японія ввела санкції щодо ще 20 росіян: серед них – Кадиров і Соловйов
8 березня 2022 , 04:11Читать новость на русском
Джерело:Kyodo News
Японія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 20 громадян держави-терориста.
Усі вони причетні до російської агресії проти України. Про це повідомляє японське МЗС.
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ЗМІ назвали імена тих, проти кого запровадили персональні санкції, а саме:
- прессекретар Путін Дмитро Пєсков;
- заступники керівника адміністрації президента Дмитро Козак, Олексій Громов і Сергій Кирієнко;
- голова Чечні Рамзан Кадиров;
- олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг й Алішер Усманов;
- пропагандист Володимира Соловйова.
Обмеження також вводять проти синів Лукашенка – Віктора та Дмитра, прессекретарки диктатора Наталії Ейсмонт, голови МВС Івана Кубракова.
Під санкції потрапили й дві російські та 10 білоруських організацій. Окрім цього, запроваджується заборона експорту для міністерства оборони Білорусії.
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