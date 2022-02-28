Японія вводить санкції проти російського Центробанку. Це підтвердив прем'єр-міністр Фуміо Кішіда.

Крім того, Японія накладе персональні санкції на Олександра Лукашенка.

До речі Небезпечні дії, – прем'єр Японії відреагував на ядерні погрози Путіна

Після нападу Росії на Україну Японія ввела пакет санкцій. Насамперед мовиться про призупинення видачі віз росіянам, заморожування активів осіб, пов’язаних із бойовиками на Донеччині та Луганщині, а також заборону на імпорт та експорт для 2 регіонів.

Країна обіцяла посилювати санкції, якщо ситуація погіршуватиметься.