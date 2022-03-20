Японія закликала Індію зайняти жорсткішу позицію через вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Японії заявив, що напад Росії на Україну похитнув "фундамент міжнародного порядку" і вимагає чіткої відповіді. Саме тому політик звернувся до свого індійського колеги.

Деталі зустрічі прем'єрів

Фуміо Кісіда зустрівся з Нарендру Моді 19 березня в Нью-Делі. Після переговорів політики опублікували спільну заяву.

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У ній вони не засуджували напад Росії на Україну. Прем'єри, мовляв, провели "глибоке обговорення" і наголосили, що вторгнення Росії розхитує основи міжнародного порядку і з цим потрібно рішуче боротися.

Моді не згадав прямо про Україну. Лише у спільній письмовій заяві закликав "до негайного припинення насильства". Індійський урядовець наголосив, що для вирішення конфлікту немає іншого шляху, крім дипломатії.

Сторони підкреслили необхідність для всіх країн прагнути мирного вирішення суперечок, відповідно до міжнародного права. Вони засудили вдавання до погроз силою та намагання односторонньому порядку змінити статус-кво.

Зауважимо, Японія одразу приєдналася до Заходу й запровадила санкції проти Росії. Водночас Індія утрималася під час голосування в ООН, яке засуджувало дії Кремля.

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