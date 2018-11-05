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      Японія сподівається, що санкції США проти Ірану не вплинуть на бізнес у країні

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      У Токіо мають надію, що обмеження США щодо Ірану не вплинуть на інтереси Японії
      У Токіо мають надію, що обмеження США щодо Ірану не вплинуть на інтереси Японії / Фото з відкритих джерел

      Японія перебуває в контакті зі Сполученими Штатами Америки щодо питання посилення санкцій відносно Ірану і сподівається, що новий пакет заходів, який набуває чинності у понеділок, не вплине на японські компанії.

      Про це повідомила агенція "ТАСС" з посиланням на заяву генерального секретаря кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга.

      Читайте також: В адміністрації Трампа побоюються, що Росія допоможе Ірану обійти санкції, – Financial Times

      Ми підтримуємо ядерну угоду з Іраном і вважаємо, що роль цієї країни у питаннях забезпечення стабільності та миру на Близькому Сході вкрай важлива. Що стосується санкцій США щодо Ірану, ми проводимо ретельний обмін думками з приводу цього питання. Зокрема, ми зверталися до США з тим, щоб ці заходи не спричинили впливу на діяльність японських компаній,
      – сказав генеральний секретар.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у понеділок, 5 листопада, набирає чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав їх найжорстокішими за всю історію.

      Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства. До санкційного списку потрапили понад 600 компаній та фізичних осіб. За словами Трампа, таким чином він намагається домогтися нової домовленості щодо ядерної угоди.

      Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.

      Згодом, Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Теги: Японія Іран Санкції Новини США
      Джерело: 24 Канал
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