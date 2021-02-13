В Японії стався потужний землетрус неподалік Фукусіми: є загроза цунамі – відео

В Японії неподалік району Фукусіма стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на глибині 60 кілометрів надвечір 13 лютого.

Перші поштовхи японці відчули о 23:08 за місцевим часом. Зауважимо, що різниця між Японією та Україною складає -7 годин.

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За оцінкою експертів з японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу склала 7,1. Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 60 кілометрів від узбережжя префектури Фукусіма. Видання пише. що поштовхи різної сили відчували мешканці регіону Ніїґата, Сендай та навіть Токіо.

Наразі повідомлень про жертв та постраждалих внаслідок землетрусу немає. Однак влада рекомендує мешканцям прибережних районів триматися якомога далі від води, адже існує загроза виникнення цунамі.



Сила землетрусу в Японії / Фото Natural Earth

Як люди відчувають підземні поштовхи: дивіться відео

Камери відеоспостереження зафіксували землетрус: дивіться відео

Зазначимо, на території японської префектури Фукусіма розміщена сумнозвісна атомна електростанція Фукусіма-1, яка серйозно постраждала від землетрусу та цунамі у 2011 році.

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