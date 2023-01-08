У Японії чоловік витратив 20 тисяч доларів, щоб "стати вовком"

У Японії чоловік все життя мріяв перевтілитись у вовка. Для цього він витратив майже 20 тисяч доларів.

Так, японець купив собі ультрареалістичний костюм у вигляді вовка. Таким чином його мрія збулась.

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Хотів відчути себе "дикою твариною"

Чоловік знайшов таку можливість в одній із японських компаній. Роботу над костюмом виконували майже 50 днів. Компанія тривалий час вивчала зображення вовків, оскільки завданням було пошити максимально реалістичний костюм.

Замовник був в захваті. Річ у тім, що він з дитинства любив тварин і мріяв про реалістичний костюм вовка. Каже, хотів відчути себе "дикою твариною".

Окупанти зарахували вкраденого єнота до університету

Окупанти вкрали єнота в Херсоні. Віддавати тваринку вони не збираються. Ба більше, росіяни додумались зарахувати єнота до університету.

Пропагандисти розповідали ,що так званий "декан" університету в Мелітополі підписав "наказ", після якого єноту видали залікову книжку.

Нагадаємо, що росіяни захопили єнота, коли тікали з Херсона. Вони забрали собою у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.