Японським містом розгулював величезний ведмідь: поранив 4 людей – відео

У місті Саппоро, що на півночі Японії, житловим районом розгулював бурий ведмідь. Він встиг поранити 4 людей, поки його не ліквідували.

Про тварину, яка прийшла у місто, зранку 18 червня повідомили місцеві жителі. Після цього місцеві правоохоронці заявили, що розшукують її.

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ЗМІ показали відео, як ведмідь стрибає по житловій вулиці, перетинає дороги у місті та дряпає ворота казарми, а стривожені військові розбігаються.

Ведмідь у японському місті Саппоро: дивіться відео



Через цей інцидент у місті розпорядилися закрити школи та скасувати кілька рейсів у невеликому регіональному аеропорту. Згодом влада Саппоро проінформувала, що ведмедя "ліквідували", а місцевий телеканал уточнив, що тварину застрелили мисливці.

Що відомо про постраждалих

Загалом ведмідь поранив 4 людей, серед них – військовослужбовець. На одного з місцевих пенсіонерів він напав, коли той виносив сміття.

За інформацією NHK, постраждали двоє 40-річних чоловіків (у них зламані ребра), один 70-річний та 80-річна жінка.

. Азіатські чорні ведмеді є рідними для більшої частини Японії, а от бурі ведмеді переважно бродять по острову Хоккайдо далі на північ. Останнім часом лісових ведмедів все частіше з'являються у містах. Там вони шукають їжу.