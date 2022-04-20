Японський мегабанк вимагає від Росії повернути вкрадені літаки

Дочірня компанія японського мегабанку SMBC Aviation Capital, що базується в Ірландії, здала в лізинг Росії десяток літаків. Тепер держава-агресорка відмовляється повертати орендований авіатранспорт.

Повідомляється, що японський мегабанк – не єдина організація, яка постраждала через помсту Росії за накладені на неї санкції. Чиновник, який представляє Sumitomo Mitsui Financial Group, навіть заявив про крадіжку.

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Росія захопила літаки зарубіжних компаній

У відповідь на світові санкції, Путін підписав закон, який дозволяє його країні "залишити", а фактично вкрасти близько 400 комерційних літаків, орендованих в іноземних компаній. Відомо, що їх планують використовувати для внутрішніх рейсів.

До початку повномасштабної війни в Україні SMBC Aviation Capital підписала контракт з п'ятьма російськими авіаперевізниками, включаючи "Аерофлот". У договорі йдеться про передачу 35 літаків. Наразі корпорації вдалося повернути лише один із них.

Обладнання, яке компанія здала в оренду Росії, оцінюється приблизно у 1,7 мільярда доларів. SMBCA очікує на компенсацію, однак наразі опонент не надав заяв.

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