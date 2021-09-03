Японський прем'єр несподівано оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Японії раптово оголосив, що не балотуватиметься на виборах, які відбудуться вже у вересні 2021 року. Це означає, що Йосіхіде Суґа йде з посади.

Чому прем'єр йде з посади

Чиновник заявив, що не може одночасно готуватися до виборів та боротися з пандемією коронавірусу. Для Ліберально-демократичної партії, у яку входить Суґа, це стало несподіванкою.

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Останнім часом рейтинг прем'єра дуже впав. Ймовірно, це пов'язано із складною ситуацію з коронавірусом. Так, в Японії хворіють на небезпечний COVID-19 понад 1,5 мільйона населення. Водночас вакцинація відбувається дуже повільно.

Крім того, японці розкритикували рішення влади провести Олімпійські ігри у складний час.

Чесно, я здивований. Це дійсно сумно. Він доклав усі зусилля, але після довгих роздумів схвалив це рішення,

– заявив генсекретар Ліберально-демократичної партії.

Цікаво, що на тлі цієї новини різко зросли японські акції.