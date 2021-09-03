Японський прем'єр несподівано оголосив про відставку
Джерело:BBC
Прем'єр-міністр Японії раптово оголосив, що не балотуватиметься на виборах, які відбудуться вже у вересні 2021 року. Це означає, що Йосіхіде Суґа йде з посади.
Чому прем'єр йде з посади
Чиновник заявив, що не може одночасно готуватися до виборів та боротися з пандемією коронавірусу. Для Ліберально-демократичної партії, у яку входить Суґа, це стало несподіванкою.
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Останнім часом рейтинг прем'єра дуже впав. Ймовірно, це пов'язано із складною ситуацію з коронавірусом. Так, в Японії хворіють на небезпечний COVID-19 понад 1,5 мільйона населення. Водночас вакцинація відбувається дуже повільно.
Крім того, японці розкритикували рішення влади провести Олімпійські ігри у складний час.
Чесно, я здивований. Це дійсно сумно. Він доклав усі зусилля, але після довгих роздумів схвалив це рішення,
– заявив генсекретар Ліберально-демократичної партії.
Цікаво, що на тлі цієї новини різко зросли японські акції.
Що відомо про Йосіхіде Суґа72-річний політик є президентом Ліберально-демократичної партії. 16 вересня 2020 року його обрали прем'єр-міністром Японії. До цього він працював міністром внутрішніх справ та комунікацій, першим заступником прем'єра. Крім того, чиновник найдовше в історії був головним секретарем кабінету міністрів.
Джерело: Вікіпедія