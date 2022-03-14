Японський виробник копіювальної та лазерної техніки Ricoh зупиняє експорт до Росії

Міжнародні компанії продовжують припиняти роботу з Росією. До санкцій партнерів України вже долучилися десятки компаній.

Зовсім скоро російським окупантам доведеться перейти на власну продукцію. А отже, залишитися без нічого, адже міжнародні компанії одна за одною припиняють роботу на токсичній території, а власного виробництва у Росії просто не існує.

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Ricoh зупиняє експорт до Росії

Японський виробник копіювальної та лазерної техніки Ricoh заявив про зупинку експорту своєї продукції до Росії. Компанія вирішила приєднатися до санкцій проти агресора за війну в Україні.

Ricoh Group глибоко засмучена цією трагічною ситуацією і висловлює співчуття всім постраждалим,

– йдеться у заяві компанії.

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