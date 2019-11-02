Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка

Народні депутати під куполом Верховної ради продовжують намацувати дно. Один під час голосування домовляється про зустріч з повією, інші бійку влаштували. А треті почали збирати підписи за усунення генерального прокурора попри те, що той нарешті почав хоч когось ловити і карати.

Про переписки Яременка

Весь тиждень погода у Києві не тішила, холод пробирав до кісток, а сіре небо наганяло нудьгу. Депутату від "Слуги народу" Богдану Яременко теж напевно захотілося тепла і він спробував його собі організувати, але натомість повеселив усіх навколо.

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Ця переписка була сфотографована у сесійній залі ради і оприлюднена інтернет-виданням "Букви", коли я побачив ці фотографії у мене відібрало мову. Я просто відмовлявся вірити у те, що таке можливо. До того ж на фотографіях не видно обличчя людини, яка тримає телефон, тож сумніви мої були цілком аргументовані. Але розвіяв їх сам пан Яременко.



Листування Яременка з жінкою на ім'я Аліна

Тобто переписку виявляється справді сфотографували на телефоні Яременка. Усе інше не так вже й важливо. І чи вірити депутату чи ні – це вже справа особисто кожного. Як на мене, етичну сторону справи повинні були б розглянути на черговому "екстреному" засіданні фракції "Слуг народу" і прийняти рішення, що робити з депутатом, який на хвилиночку є головою цілого міжнародного комітету. Проте такого рішення так і не прийняли. Але й історія на цьому так і не закінчилась.

Декілька пранкерів, вдаючи з себе генпрокурора Рябошапку, змусили Яременка продовжувати виправдовуватись і копати собі яму ще глибше. Багатозначно, яке саме рішення було невдалим? Домовлятись про зустріч з повією під куполом Ради чи провокувати журналістів? І якщо все ж таки це була інсинуація, то чому ж не вибачився перед журналістами?

Проте Яременко продовжив вибачатися перед сім'ю, президентом, фракцією. А журналістам починає погрожувати. Але пан депутат напевно забув, якщо ти свою переписку публічно усім демонструєш, а сидячи під об'єктивами камер, хіба ти можеш розраховувати на щось інше? Дивно дорікати, що про це знає тепер вся країна.

З рештою депутат справді не зробив нічого протизаконного. До нього є тільки етичні питання. І питання до його здорового глузду. Скільки можна так підставляти себе, фракцію і президента? Ви сидите під прицілом десятків камер. Може досить розв'язувати свої інтимні питання так публічно? Однією рукою тицяючи в сайт знайомств, а іншою на кнопку для голосування.

Що відомо про скандальні листування Яременка?ЗМІ опублікували фото низки інтимних листувань Яременка, які нардеп вів із повіями просто під час засідання парламенту. Зокрема, в одному з повідомлень політик цікавився, скільки коштують послуги повії, а в іншому – скільки грошей потрібно дівчині на місяць.



Реагуючи на публікацію своїх листувань у ЗМІ, Яременко почав переконувати, що вчинив свідому провокацію щодо журналістів, і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Та згодом нардеп видалив відповідний допис із фейсбука і попросив вибачення.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує покарати Яременка. Наразі є 3 варіанти: Яременко йде з посади голови комітету, йде з фракції, добровільно складе депутатський мандат. Тим часом Яременко продовжує вибачатися, паралельно з цим звинувачуючи у втручанні в особисте життя журналістів, які показали, чим займається народний обранець у робочий час.

Про штовханину у Верховній Раді

А ще цього тижня відбулась перша у новій Раді штовханина. Після того, як парламент не підтримав постанову про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. Депутати від "Опозиційної платформи" зчепилися зі "Слугами народу". Давно ми такого не спостерігали під куполом. Але що ж традиції - від цього нікуди не дінешся.



Штовханина у Раді

З рештою "Опозиційна платформа" і у своїх попередніх реінкарнаціях завжди славилась тим, що використовувала теми, які розколюють суспільство у своїх власних політичних інтересах.

Тож те, що ми бачимо – це цілком закономірний процес. І таку картину у Раді ми побачимо ще не раз. Накачаних і кремезних бійців там достатньо у різних фракціях.

Про Дубневича

Ще одна історія, яка почалася ніби то з перемоги знову обернулася для депутатів черговим зашкваром. Вперше депутати 9-го скликання позбавили імунітету свого колегу. Вони підтримали подання генпрокурора Руслана Рябошапки про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Ярослава Дубневича – одного з найбагатших старожилів Ради. Який разом зі ще одним Дубневичем ще за минулого скликання заробили призвисько "королі готівки"

Я не буду стверджувати, винен народний обранець чи ні, хай це доведе тепер нарешті слідство, а вирішить суд. Що ж відбулось у Раді – депутати просто дали дозвіл правоохоронцям займатись цією справою. І підстав для цього є чимало:



Брати Дубневичі

Я хотів би зупинитись лише на декількох фактах з біографії Дубневича: Ярослав та його старший брат Богдан справжні "королі кешу". Разом в родини Дубневичів лише готівкою мають 29,5 мільйонів доларів. А ще 68 квартир, 20 житлових будинків та сотні гектарів землі.

Близько півсотні депутатів від "Слуги народу", не дали згоди на арешт Дубневича. Хоч нагадаю усі вони, як один обіцяли скасувати недоторканість. І ось коли справа доходить до конкретного депутата – дають задню.

Екснардеп Сергій Лещенко назвав тих, хто не проголосував за зняття імунітету з людини, яка нібито сколотила мільйони, експлуатуючи державну Укрзалізницю, групою Коломойського.



Коментар Лещенка

Як і очікувалося, не голосувала за повне зняття імунітету з Дубневича підгрупа Коломойського в "Слузі народу" включно з головними спікерами олігарха – депутатами Дубинським, Василевською-Смаглюк і Бужанським.

Але добре не голосували і не голосували, підсобили депутати інших фракцій і рішення все ж прийняли. Але на цьому розкольники не зупинились.

Почав збір підписів, не почав, я підписав, але почав не я... От вам і усі пояснення. Акція спланована, але ще не визначились кінцевого, хто ж там у них буде головним спікером.



Збір підписів

Розбиратися в усіх інтригах депутата Дубінського не тільки безглуздо, але і не цікаво. Він вже багато років славиться умінням переставляти слова в реченнях так, щоб мінявся їх зміст на протилежний. Аналізувати треба дії.

А дії тут прості: генпрокурор просив дозволу Ради на притягнення до відповідальності давно зашквареного депутата. А Дубінський і його друзі не просто не підтримали прокурорського подання, а почали збирати підписи про оголошення недовіри самому прокурору.

Чи треба ще якісь питання ставити? Як кажуть колишні колеги Дубінського з "1+1": не вірте політикам на слово. І тут хочеться додати: аналізуйте їх дії. Як дуже вдало підмітили у фейсбуці: Коломойський посилює тиск на непідконтрольного йому Генпрокурора, тому що хоче поставити свого Генпрокурора. У нього це не вийде, але він все одно пробує, чим і підставляє своїх депутатів. А ця ініціатива цікава - це перепис людей Коломойського у Верховній раді.

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Це був вже 25-ий випуск моєї авторської передачі. І починаючи з першої, ще у травні, коли "слуги" в турборежимі тільки починали заповнювати передвиборчі списки, я попереджав про потенційні проблеми з дисципліною і можливі розколи у майбутній фракції. Сьогодні це стало настільки очевидним, що приховати це просто неможливо. І ці проблеми будуть лише поглиблюватись, а як цей конфлікт розвиватиметься ви завжди зможете дізнатись на 24-му каналі.