За його життя боролися понад 4 місяці: від отриманих на фронті поранень загинув Ярослав Антоняк

Після тяжкого поранення на фронті помер державний і громадський діяч, волонтер і військовослужбовець Ярослав Антоняк. Лікарі боролися за його життя понад 4 місяці.

Організація "Громадська варта" повідомила, що Героя було поранено 4 травня 2024 року. У Ярослава залишилися дружина Світлана та син Констянтин.

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Що відомо про смерть Героя

Важка й непоправна втрата! Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у шпиталі після важкого поранення на фронті й тривалого лікування відійшов у Вічність Ярослав Антоняк,

– мовиться у повідомленні.

Ярослав Антоняк / Фото ГО "Громадська варта"

В громадській організації розповіли, що Ярослав Антоняк народився 29 листопада 1981 року у Львові. Він здобув освіту на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та в КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ставши магістром права та міжнародної економіки.

Також Ярослав Був ініціатором і автором численних національно-патріотичних видавничих та відеопроєктів.

З початку національного відродження брав участь у таборах Спілки української молоді, був учасником Революції Гідності та нагороджений відзнакою "Гвардія революції" (Залізний хрест Майдану).

Антоняк працював на Львівській регіональній митниці та був приватним підприємцем. З перших днів російсько-української війни активно займався волонтерством, заснував ГО "Громадська варта", "Допоможи фронту" та долучився до інших волонтерських ініціатив.

З 2014 по 2019 рік він був радником голови СБУ. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно вступив до лав 103 бригади Територіальної оборони ЗСУ, де служив лейтенантом.

4 травня 2024 року зазнав тяжкого поранення під час виконання бойового завдання. Попри більше ніж чотиримісячну боротьбу лікарів за його життя, складність отриманих травм виявилася надто великою, і, на жаль, Ярослав Антоняк помер.

Про трагічну втрату також повідомив політик Олег Медуниця.

"Коли у друзів гинуть сини, важко співчувати. Одразу уявляєш себе у подібній ситуації. Уявляєш біль, емоції... Але ти уявляєш, а вони переживають це прямо зараз. Тримайся, друже Юрко Антоняк, твій син жив, як герой, і помер як герой. На щиті! Прийми співчуття. Хай з Богом спочиває", – написав він.

В Героя залишилися дружина та син. У Львівській ОВА повідомили, що прощання із Героєм відбудеться сьогодні, 14 вересня.