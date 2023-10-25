Польща призначила нового посла в Україні: хто обійняв цю посаду

У Польщі 24 жовтня призначили нового посла в Україну. Цей пост обійняв 68-річний історик і журналіст Ярослав Гузи.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Зрештою тепер Гузи має відправитися на дипломатичну службу у посольство Польщі у Києві, передає 24 Канал.

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Гузи став новим послом Польщі в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вручив наказ про призначення Ярослава Гузи послом в Україні. Крім того, очільник польського МЗС також призначив послів у Боснії і Герцоговині, Анголі й В'єтнаму.

За освітою Ярослав Гузи – соціолог, який займався опозиційною діяльністю у комуністичні часи, за що був інтернований. Його великий досвід служби включає роботу радником міністра оборони на початку 1990-х років, а згодом усе ж вирішив зайнявся підприємництвом.Його дружина Агнешка Ромашевська-Гузи – відома польська журналістка, генеральний директор телеканалу "Белсат".

Новина про призначення Гузі була спочатку повідомлена Rmf24 у березні 2023 року. Водночас тоді на прохання журналістів Гузи не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Він обійме посаду посла Польщі в Україні після Бартоша Ціхоцького, який очолював польське дипломатичне відомство з лютого 2019 року. Примітно, що Ціхоцький був єдиним послом із країни ЄС, який залишився в Києві 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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