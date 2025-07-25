Непоправна втрата: як українці реагують на загибель Ярослава Рущишина

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті ДТП ввечері 24 липня. Українські політики та інші люди, хто його знав, згадали про чоловіка та відреагували на трагедію.

Реакції українців на подію зібрав 24 Канал.

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Як українці згадують Рущишина?

Митрополит Української греко-католицької церкви, президент УКУ Борис Ґудзяк написав, що загибель Рущишина – непоправна втрата для громади.

Висловлюю щире співчуття Ярині, Гнатові та цілій родині й всім близьким – а Славко мав їх багато. Ярослава Рущишина шаную і люблю. Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сім'ї, місті, країні,

– каже він.

Український католицький університет також висловив співчуття дружині Ярині, синові Гнатові та цілій родині й всім близьким, яких Ярослав мав так багато.

Народний депутат Ярослав Железняк теж прокоментував трагічну новину.

Славко… не можу повірити,

– написав він.

Нардеп Ярослав Юрчишин опублікував фото з текстом на тлі загибелі Ярослава Рущишина.

Друзі, життя поруч це найкрихкіше, що в нас є. І найцінніше. Поки ми живі, ми все можемо виправити. Бо потім, тільки доспівати, догуляти, доробити. За нього/неї…

– йдеться в дописі.

Народний депутат Роман Лозинський згадав про знайомство з Ярославом Рущишином та подякував йому за все.

Ти завжди був там, де творились сенси. Теж з посмішкою, добрим гумором і глибокими думками. Такий добрий, душа компанії і з бажанням робити зміни,

– сказав він.

Народна депутатка Наталія Піпа наголосила, що Ярослав був світлою і сильною людиною. Вона розповіла про Рущишина та показала спільне фото з чоловіком.

Ярослав Рущишин, Царство Тобі Небесне! І раю українського, тобто, щоб у раю ти був у тій майбутній Україні, про яку мріяв і яку творив. І дуже бажаю багато сили усій родині Рущишинів і Горинів,

– написала Піпа.

Наталія Піпа та Ярослав Рущишин / Фото нардепки

Депутатка Іванна Герус розповіла, що плакала пів ранку від трагічної звістки. Вона розповіла про знайомство з Рущишиним, сказала, що він був як батько для учасників фракції "Голос" та показала спільне фото.

Він був для нас усіх батьком. Стержнем. Тим, хто показував своїм прикладом як любити Україну. Людина гідності й цінностей. Так я буду вас пам'ятати. Співчуття сім'ї та родичам. Ярослав завжди казав, що ці люди найважливіші… Вічна памʼять, друже,

– відреагувала Герус на подію.

Іванна Герус та Ярослав Рущишин / Фото депутатки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Ярослава.

Ярослав був людиною переконань і дії. У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей,

– розповів він.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив щирі співчуття родині Ярослава Рущишина.

Ярослав був людиною, яка творила наше місто своїми цінностями та мріями. Він закладав принципи й культурні орієнтири у фундамент Львова та України ще тоді, коли це розуміли одиниці. Ніколи не стояв на місці — навколо нього завжди був якийсь вічний рух. Це велика втрата для всіх нас,

– написав він.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також висловив щирі співчуття дружині, синові, всім близьким Рущишина.

Ми втратили людину, яка залишила вагомий слід у громадському, культурному й політичному житті нашої області і держави,

– сказав він.

Начальник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк також відреагував на звістку.

Ярославе Івановичу, дякую Вам за чудові розмови, високий професіоналізм, щирий патріотизм і невтомну працю заради України,

– подякував він Рущишину.

Руслана Лижичко розповіла, що Ярослав Рущишин був її близьким другом.

Так хочеться сказати Славкові безліч теплих неймовірно добрих слів. Та заважають сльози… Єдине, що я можу зараз - це молитися… до ранку, і від ранку до вечора. Поки не відчую, що його душа у спокійному легкому польоті на крилах наших молитв, памʼяті та любові. Славко… Ти ще відкриєш очі,

– написала співачка.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук також прокоментував загибель Рущишина.

Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це. Славко був одним з тих, для кого слово "принцип" було не просто словом, воно було дією,

– написав музикант.

Український письменник і громадський діяч Сергій Жадан згадав про зустріч з Ярославом Рущишином.

Спочивай у спокої, друже. По тобі залишилось багато добрих речей і спогадів. Вони дають надію,

– сказав він.

Журналіст Вахтанг Кіпіані також прокоментував трагічну звістку. Він розповів, що дружив з Рущишином з 1992 року.

"Загинув в автокатастрофі Ярослав Рущишин – оптиміст і життєлюб. Приятелювали з 1992 року, коли разом були учасниками молодіжної конференції у Швеції. Кілька тижнів тому він де-факто став головним спонсором благодійного вечора у львівській опері, де ми збирали на бригаду. Купив картину Гніздовського плюс недешеві квитки на всю родину. Домовились ближчим часом випити кави. Славко був бізнес-партнером незабутнього Маркіяна Іващишина. "Дзиґа" і ще багато іншого. Не перерахувати зробленого ним. Боляче", – написав Кіпіані.