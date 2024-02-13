Помер від зупинки серця: у засвіти пішов засновник Postman Ярослав Ведмідь

13 лютого 2024, 11:08
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Джерело:

Postman

На 46 році життя помер засновник та СЕО креативної агенції Postman. Мова йде про Ярослава Ведмедя.

У нього раптово зупинилося серце. Додаткових деталей смерті лідера комунікаційного агенства не повідомляється.

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Смерть лідера агенції

У комунікаційні агенції Postman повідомили про смерть їх засновника та СЕО Ярослава Ведмедя. Зазначається, що у суботу 10 лютого у нього раптово зупинилося серце. Чоловіку було 45 років. 

Для рідних Ярослава, як і для всіх нас, ця смерть стала шоковим ударом. Але ми стоїмо та вистоїмо. Postmen працює і буде працювати в штатному режимі,
– повідомили у Postman.

 

 

Ярослав Ведмідь помер внаслідок зупинки серця / фото Postman

Колеги пригадують, що він був постійно в русі, завжди дієвий – саме таким його запам'ятають. Ярослав прагнув найкращого для всіх – сімʼї, команди, клієнтів, країни.

Фонтан ідей та енергії. Нестримний, невтомний, безстрашний. Інтелектуал з гарячим серцем і бистрими ногами. Організатор і креатор. Підприємець і благодійник. Активіст і фахівець. Естет і поціновувач слова. Спортсмен і сімʼянин. Ідеаліст і прагматик в одному флаконі. От хто жив на повну,
– пригадує фахівчиня зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська.

Прощання відбулося у вівторок, 13 лютого, в Михайлівському Золотоверхому соборі о 10-й годині. 

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Ярослава Ведмедя

Втрати України

  • Відома українська акторка Римма Зюбіна 5 лютого повідомила, що у засвіти відійшла її мама Віра. Вона відійшла у вічність на 85-му році життя, перебуваючи на лікуванні в одній з клінік Ужгорода.
  • У перший день лютого помер народний артист України Анатолій Дриженко. Він запам'ятався як видатний митець та ведучий телепередачі "Казки діда Панаса". Йому було 82 роки.
  • Наприкінці січня помер одеський актор, продюсер, драматург і сценарист Євген Хаїт. За наявною інформацією, у нього зупинилося серце. Чоловік також був актором "Джентльмен-шоу", а також сценаристом телешоу "Голі і смішні"

Автор: Дмитро Усик