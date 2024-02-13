Помер від зупинки серця: у засвіти пішов засновник Postman Ярослав Ведмідь

На 46 році життя помер засновник та СЕО креативної агенції Postman. Мова йде про Ярослава Ведмедя.

У нього раптово зупинилося серце. Додаткових деталей смерті лідера комунікаційного агенства не повідомляється.

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Смерть лідера агенції

У комунікаційні агенції Postman повідомили про смерть їх засновника та СЕО Ярослава Ведмедя. Зазначається, що у суботу 10 лютого у нього раптово зупинилося серце. Чоловіку було 45 років.

Для рідних Ярослава, як і для всіх нас, ця смерть стала шоковим ударом. Але ми стоїмо та вистоїмо. Postmen працює і буде працювати в штатному режимі,

– повідомили у Postman.

Ярослав Ведмідь помер внаслідок зупинки серця / фото Postman

Колеги пригадують, що він був постійно в русі, завжди дієвий – саме таким його запам'ятають. Ярослав прагнув найкращого для всіх – сімʼї, команди, клієнтів, країни.

Фонтан ідей та енергії. Нестримний, невтомний, безстрашний. Інтелектуал з гарячим серцем і бистрими ногами. Організатор і креатор. Підприємець і благодійник. Активіст і фахівець. Естет і поціновувач слова. Спортсмен і сімʼянин. Ідеаліст і прагматик в одному флаконі. От хто жив на повну,

– пригадує фахівчиня зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська.

Прощання відбулося у вівторок, 13 лютого, в Михайлівському Золотоверхому соборі о 10-й годині.

Втрати України

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У перший день лютого помер народний артист України Анатолій Дриженко. Він запам'ятався як видатний митець та ведучий телепередачі "Казки діда Панаса". Йому було 82 роки.

Наприкінці січня помер одеський актор, продюсер, драматург і сценарист Євген Хаїт. За наявною інформацією, у нього зупинилося серце. Чоловік також був актором "Джентльмен-шоу", а також сценаристом телешоу "Голі і смішні"

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Ярослава Ведмедя