Де розташовані нафтобази, які уразили дрони СБУ: показуємо на карті

Безпілотники продовжують завдавати ударів по паливній інфраструктурі Росії. Неспокійною видалася ніч на 24 квітня у Смоленській області, там дрони СБУ атакували дві нафтобази.

Мовиться про нафтобази, які розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове. Відомо, що вони знаходяться за понад 300 та 270 кілометрів від кордону з Україною.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Де розташовані населені пункти Ярцево і Роздорове

Безпілотники СБУ уразили об'єкти російського нафтового гіганта "Роснефть" у селищах Ярцево та Роздорове, які розташовані в Смоленській області Росії. На цих нафтобазах зберігалися та перекачувалися паливно-мастильні матеріалі.

Відомо, що в момент удару, там знаходилося 26 тисяч кубометрів російського палива. Одразу після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Де розташоване селище Ярцево: дивіться на карті

Де розташоване Роздорове: дивіться на карті

Не перша атака на нафтобазу у Смоленській області

Селище Ярцево розташоване за понад 320 кілометрів від кордону з Україною, Роздорове – за понад 270 кілометрів.