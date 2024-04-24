Де розташовані нафтобази, які уразили дрони СБУ: показуємо на карті
Безпілотники продовжують завдавати ударів по паливній інфраструктурі Росії. Неспокійною видалася ніч на 24 квітня у Смоленській області, там дрони СБУ атакували дві нафтобази.
Мовиться про нафтобази, які розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове. Відомо, що вони знаходяться за понад 300 та 270 кілометрів від кордону з Україною.
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Де розташовані населені пункти Ярцево і Роздорове
Безпілотники СБУ уразили об'єкти російського нафтового гіганта "Роснефть" у селищах Ярцево та Роздорове, які розташовані в Смоленській області Росії. На цих нафтобазах зберігалися та перекачувалися паливно-мастильні матеріалі.
Відомо, що в момент удару, там знаходилося 26 тисяч кубометрів російського палива. Одразу після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.
Де розташоване селище Ярцево: дивіться на карті
Де розташоване Роздорове: дивіться на картіЗверніть увагу! Селище Ярцево розташоване за понад 320 кілометрів від кордону з Україною, Роздорове – за понад 270 кілометрів.
Не перша атака на нафтобазу у Смоленській області
- Уночі 20 квітня в Смоленській області були "тривожно". Відомо, що тоді в Кардимівському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Цю інформацію підтвердив губернатор області Васілій Анохін.
- За словами Васілія Анохіна, Кардимівський район був атакований безпілотниками, і як завжди всі ці дрони були збиті. Однак все ж виникла пожежа на нафтопереробному заводі.
- На відеозаписах, які були оприлюднені, місцевий житель розповідає, що дрони атакували нафтобазу "Кардимове" в Смоленській області. Він також стверджує, що пожежа виникла і на іншому паливно-енергетичному об'єкті – "Нєфтика".