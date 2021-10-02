"Слуга народу" Ясько відповіла на хейт через роман з одруженим Саакашвілі

Після затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії світ дізнався про його нове кохання. "Слуга народу" Ліза Ясько розповіла, що перебуває у романтичних стосунках з політиком.

Ясько пояснила, що стосунки з колишнім президентом Грузії – приватна справа, про яку раніше вона не говорила. Втім, зараз, мовляв, мовчати не може – ні особисто, ні політично.

Раніше Ми разом, – нардепка Ясько розповіла про стосунки з Саакашвілі після його затримання

"Для мене важливо захищати його як близьку для мене людину, яка також є громадянином України, і я мушу це робити як політик", – підкреслила нардепка. Напередодні вона опублікувала у мережі відео, записане з Саакашвілі перед його поверненням у Грузію. Ясько наголосила, що вони люблять один одного та підтримують.

У коментарях до допису колишня нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе поцікавилися в Ясько, чи Саакашвілі вже розлучився зі своєю дружиною. Спілкуючись із журналістами у Трускавці, "слуга народу" різко відповіла на це питання. "Якщо б Климпуш-Цинцадзе думала про Україну і захист українських інтересів, щось приватне її б точно не мало цікавити", – заявила вона.

Що відомо про офіційну дружину Саакашвілі

Джерело: "Вікіпедія"

Дружиною Саакашвілі є 52-річна Сандра Елізабет Рулофс , за походженням — фламандка. У них є 2 дітей – Едуарда та Ніколоза. Офіційного повідомлення про розлучення пара не робила.

, за походженням — фламандка. У них є 2 дітей – Едуарда та Ніколоза. Офіційного повідомлення про розлучення пара не робила. Вона познайомилася з Міхеілом Саакашвілі ще у 1993 році в Міжнародному інституті прав людини у Страсбурзі. Там жінка викладала курс "Права людини".

У 2008 році Руфолс отримала грузинське громадянство. Крім цього, має і громадянство Нідерландів. У 2005 році видала книгу "Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки".

У 2015 році вийшов фільм "Бути з Президентом" нідерландського режисера Інеко Смітс. У ньому Сандра розповідає про своє життя, дітей, чоловіка та зміни у країні з 2004 по 2013 роки.

Ясько: Міхеіл вдячний своєму минулому, й дружині зокрема

"По-друге, той хейт, який йде від приватного життя, я вважаю, що це не припустимо. Кожен має право на захист свого приватного життя", – зазначила політикиня.

По-третє, якщо ви уважно подивитесь відео, Міхеіл каже, що він дуже вдячний своєму минулому, зокрема – своїй колишній дружині,

– звернула увагу Ясько.

Вона підтвердила, що зараз вони з Саакашвілі є парою. Мовляв, час йти вперед. Втім, як давно тривають їхні стосунки – невідомо. Адже цього нардепка не уточнювала.

Єлизавета Ясько – народна депутатка 9 скликання, політологиня та продюсерка, їй 30 років. Упродовж 2019 – 2021 років була головою української делегації у ПАРЄ.