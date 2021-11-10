Яскрава історія, але неефективна, – Саакян про боротьбу з контрабандистами через РНБО

Глава СБУ Іван Баканов після засідання РНБО відзвітував про боротьбу з контрабандистами. Проте інструмент війни з ними може бути неефективним.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він сказав, що питанню боротьби з контрабандистами через Раду нацбезпеки та оборони складно дати об'єктиву оцінку.

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РНБО може переломити ситуацію

"Добре, що принаймні борються, але якщо говорити серйозно, то боротися з наслідками явища – це історія, яку можна легко проілюструвати боротьбою з корупцією в Україні впродовж багатьох десятиліть. Це вічна боротьба, двигун, який ні до чого не призводить, окрім невеличких зрушень", – вважає політолог.

На думку Олега Саакяна, РНБО не має інструментів для того, щоб боротися з явищем, вона лише створює правила гри. Рада нацбезпеки та оборони може ситуативно переломити ситуацію і стати "дубинкою в руках президента", додав політолог.

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Саакян сказав, що наразі не пропонують конституційних змін щодо проблеми контрабанди – вона має не тільки прізвища, а й так зване системне явище. Зокрема, системні вади є і в нормативно-правовій базі, і в державних інституціях, і в антиолігархічній діяльності.

Це яскрава історія, ефектна, але неефективна. На жаль, чим далі, тим більше такі рішення РНБО будуть дискредитуватись саме тим, що вони не дають тих завищених очікувань, які є в суспільстві. Олег Саакян Політолог

Олег Саакян вважає, що боротьба Ради національної безпеки та оборони з контрабандистами може бути дуже точковим й короткостроковим інструментом.

Саакян про боротьбу з контрабандистами через РНБО: дивіться відео