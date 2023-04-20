Яскравий спалах над Києвом: у Повітряних силах розповіли, чи працювала ППО

Пізно ввечері 19 квітня мешканців Києва та й усієї України перелякав яскравий спалах у столиці. Існувало припущення, що це була робота ППО. Як на це відреагували у Повітряних силах ЗСУ.

Пролити світло на ситуацію взявся речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, чи пов'язаний яскравий спалах 19 квітня з роботою ППО у Києві в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Повітряні сили не працювали, це однозначно. На цьому напрямку. У Києві усі спостерігали таке незвичне явище, яке вже набуло широкого поширення у вигляді мемів,

– зауважив Ігнат.

Водночас він додав, що на використання символіки для створення мемів Повітряних сил у командуванні відреагували не дуже добре. Юрій Ігнат закликав поважати символіку цього виду військ.

Речник Повітряних сил за питання, чи був цей спалах несподіванкою, відповів, що "Повітряні сили не займаються небесними тілами, а відбиттям російської агресії".

Що стосується повітряної тривоги, то її оголошення він пояснив просто. Оскільки в країні все ще триває повномасштабна війна і пролунав вибух, то на це і відреагували, запустивши сирени для сповіщення мешканців.

Це несподівано було для всіх, що є така ситуація позаштатна. Безумовно повітряне командування "Центр" оголосило повітряну тривогу, щоб з’ясувати щонайменше,

– підкреслив він.

Він нагадав випадки, коли росіяни застосовували комплекси С-400. Що тоді повітряну тривогу оголосити вчасно не змогли і сирени лунали вже після прильоту.