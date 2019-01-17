Ястремська у напруженому матчі перемогла на Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла у третє коло Australian Open. 18-літня українка у трьох сетах перемогла Карлу Суарес Наварро, яка є 23-ою ракеткою світу.

У першому сеті Ястремська взяла четвертий гейм на подачі суперниці і довела сет до перемоги 6:3. Була вона близька до того, щоб оформити перемогу у матчі у другому сеті коли вела у рахунку 3:1. Однак після цього Ястремська програла п’ять геймів поспіль – 3:6.

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Натомість у третьому сеті вже українка виграла п’ять геймів поспіль. А у кінці матчу лише з третьої спроби реалізувала матч-пойнт – 6:1.

Даяна Ястремська – Карла Суарес Наварро 2:1 (6:3, 3:6, 6:1)

It's Dayana's Day!



Dayana Yastremska upsets the No.23 seed Carla Suarez Navarro 6-3 3-6 6-1 to reach the 3R in only her second Grand Slam main draw appearance.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/c3JJerLMvH — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 січня 2019 р.

У наступному колі Ястремська зіграє з переможницею пари Ежені Бушар – Серена Вільямс

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