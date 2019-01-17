Ястремська у напруженому матчі перемогла на Australian Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла у третє коло Australian Open. 18-літня українка у трьох сетах перемогла Карлу Суарес Наварро, яка є 23-ою ракеткою світу.
У першому сеті Ястремська взяла четвертий гейм на подачі суперниці і довела сет до перемоги 6:3. Була вона близька до того, щоб оформити перемогу у матчі у другому сеті коли вела у рахунку 3:1. Однак після цього Ястремська програла п’ять геймів поспіль – 3:6.
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Натомість у третьому сеті вже українка виграла п’ять геймів поспіль. А у кінці матчу лише з третьої спроби реалізувала матч-пойнт – 6:1.
Даяна Ястремська – Карла Суарес Наварро 2:1 (6:3, 3:6, 6:1)
У наступному колі Ястремська зіграє з переможницею пари Ежені Бушар – Серена Вільямс