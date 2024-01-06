Постачальниця яєць по 17 гривень володіє готелями у Хорватії: розслідувачі здивували списком

Одна з найбільших постачальниць харчів для ЗСУ, зокрема й яєць по 17 гривень, придбала готелі у Хорватії. Журналісти розповіли про її біографію та нерухомість.

Тетяна Глиняна вважається однією з найбільших постачальниць харчів для ЗСУ. Розслідувачі з'ясували, що вона купила готелі у хорватському місті Спліт.

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Що відомо про нерухомість

У матеріалі приспускається, що Глиняна, можливо, вирішила змінити профіль діяльності. У 2023 році підприємиця почала з'являтися у хорватських готелях як нова власниця та давала вказівки персоналу українською.

Вона (Глиняна – 24 Канал) сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод,

– сказав анонімний співрозмовник.

, це неназване джерело знайоме з роботою готельного бізнесу у Спліті. Співрозмовник був свідком однієї з таких нарад. Під час спілкування з журналістами він побачив фотографію та підтвердив, що мовиться саме про Тетяну Глиняну. Анонімний співрозмовник заявив, що Глиняну пов’язують з готелями Mirari, Ora та ще одним, який начебто розташований за межами міста. Однак його назву джерело не знає.

За допомогою хорватського бізнес-реєстру журналісти встановили, що з осені 2023 року ця бізнеследі стала бенефіціаром компаній Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o. та Mimoza d.o.o. Також стало відомо, що у 2016 році Глиняна стала засновницею Nazarii d.o.o. У 2022 році її донька Ірина Кут на деякий час ставала власницею цієї фірми.

Місце реєстрації Nazarii d.o.o. у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів,

– зауважується у матеріалі.

Ці 4 компанії володіють кількома готелями у місті Спліт:

бутік-готель Mirari – має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;

готель Ora категорії 4* – має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;

бутік-готель Luxe категорії 4* – має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;

готель Posh категорії 5* – має 6 апартаментів, басейн на даху та СПА-центр.

Видання зауважує, що такі готелі можуть коштувати від 2,5 – 3 мільйонів євро. Тобто купівля чотирьох готелів у центрі Спліту обійшлася у понад 10 мільйонів євро. Анонімне джерело повідомило, що у Mirari провели реновацію. Також біля цього готелю проводиться будівництво.

Крім цього згадані вище 4 фірми мають відношення до одного приватного будинку.

Що відомо про Глиняну

Тетяна Глиняна народилася у 1960 році в селі Чупира Маловільшанської сільської громади Білоцерківського району Київської області. У 1980 році після закінчення Київського торгово-кооперативного технікуму вона пішла працювати бухгалтером у районне товариство "Кролівник".

На базі підприємства "Кролівник", заснованого у 1971 році, потім створили підприємства "Хутровик" та ТОВ "Візит". Саме їх у 1996 році очолила Глиняна.

Поступово було створено м’ясозаготівельні та переробні потужності в місті Узин Білоцерківського району. Компанія взяла в управління близько 200 їдалень Міністерства оборони. Бізнес-група, яку пов’язують з Тетяною Глиняною, згодом стала одним з ключових постачальників продуктів харчування Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії України та іншим державним закладам,

– зазначається у розслідуванні.

Як пише видання "Наші гроші", Глиняна також була засновницею ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт". Ці компанії у різний час були або досі є крупними постачальниками харчів для ЗСУ.

Журналісти з'ясували, що ціни харчів для військових від "Гранд консалту" дуже завищені в актуальних контрактах. Як приклад наводиться гречка. У контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, вона коштувала 66 гривень за кілограм, а у контракті на перші три місяці 2024 року цей продукт коштував 50 гривень за кілограм. За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у 1,2 – 2 рази меншими. Станом на січень 2024 року гречку в середньому можна купити за 26 гривень за кілограм.

Які були скандали з Глиняною

Тетяна Глиняна, пов'язані з нею компанії та її близьке оточення потрапляли у низку скандалів. Так, у 2013 році журналісти провели розслідування щодо ТОВ "Візит". Це підприємство виграло тендер Міністерства соціальної політики на організацію харчування дітей-чорнобильців, після чого постачало неякісну їжу за завищеними цінами.

У 2015 році повідомлялося, що зять Тетяни Глиняної Руслан Березюк, який був топменеджером ТОВ "Візит" міг бути замішаний у справі з хабарем начальнику управління тилу Нацгвардії. Мовиться про Святослава Манжуру.

Найгучніший скандал за останній час – це історія з закупівлею яєць по 17 гривень для ЗСУ. Журналісти писали, що Глиняна повʼязана з цим. ЗМІ повідомляли, що компанія з її групи мала такий пункт каталогу.

Що цьому передувало