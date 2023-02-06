Йдуть хвиля за хвилею, тиснутимуть кількістю, – Жданов про нову тактику окупантів

Українським захисникам дуже потрібне озброєння, яке допомагатиме боротися з ворожою піхотою. Основна проблема – нестача мінометів та мін до них.

Стрілецька зброя не настільки ефективна, коли піхота наступає групами по 20 – 30 осіб, які розтягнуті на ділянці до 100 метрів фронту. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, дуже велика витрата боєприпасів, потрібні міномети. Саме тому наші воїни не встигають класти ворожу піхоту. Що ж до руйнування логістики, зауважує Жданов, на ділянках до 50 – 60 кілометрів, куди дістають HIMARS, ми постійно ведемо вогневий контроль. Мовиться не лише про логістику, а й резерви.

Терміни постачання боєприпасів до HIMARS дальністю 150 кілометрів дуже невизначені. Ми не знаємо, чи є партія для негайної передачі, чи її немає. Поки ситуація така, що уряд США має укласти контракт з виробником на виробництво та постачання цих боєприпасів, а це терміни не найближчих тижнів,

– наголосив військовий експерт.

У росіян нова тактика

За словами Жданова, окупанти йдуть хвиля за хвилею. Перед ними – вогневий вал артилерією. "А потім російська піхота "заскакує" на наші позиції й намагається там закріпитися", – стверджує він.

Українська артилерія намагається вибити звідти ворога, продовжує Жданов, і ЗСУ повертають собі втрачені позиції. Або ж можливості повернути їх немає у зв'язку з нестачею вогневої потуги нашої артилерії.

"Так насправді виглядають бойові дії на сьогодні. Росіяни беруть кількістю", – констатував війсковий експерт.

На жаль, ворог продовжуватиме застосовувати такий підхід. За останніми даними, навесні та влітку країна-агресорка має намір мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч осіб.

"Російська пропаганда сьогодні намагається нівелювати цінність людського життя. "Все одно усі помремо", – основний їхній девіз", – каже Жданов. Мовляв, краще померти не від горілки в канаві, а на полі бою "за царя і отєчєство". На жаль, таких кадрів знаходять не один десяток тисяч.

"Зверніть увагу, як збільшується щільність військ на лінії фронту, особливо у Луганській і Донецькій областях. Нам потрібно негайно вирішувати питання озброєння, яке допомагатиме нам боротися з ворожою піхотою", – акцентує Жданов.

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Що відбуватиметься на Запоріжжі

Як стверджує військовий експерт, зважаючи на сформоване угруповування, на Запоріжжі росіяни здебільшого сподіваються на оборону і готуються до неї. Вони бояться нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку – принаймні на Мелітополь чи Бердянськ.

Жданов наголошує, що сьогодні Росія не може сформувати активного ударного угруповування. Загарбники будуть тиснути кількістю на одному оперативному напрямку. "Вони обрали Луганську та Донецьку області, вузький клаптик фронту 150 – 200 кілометрів, і вони будуть на ньому тиснути. Поки в них будуть сили та засоби", – резюмував військовий експерт.

Останні втрати ворога