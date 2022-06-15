Є 2 причини, – у МВС пояснили, чому в Україні загинули багато російських офіцерів

Збройні Сили України досить часто ліквідовують російських офіцерів чи навіть генералів. Проте вони продовжують їхати до України, щоб мотивувати своїх військових.

Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, є дві причини, чому гинуть російські офіцери.

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"По-перше, найбільше втрат ми їм завдали у перші дні війни. Дуже багато офіцерського складу, зокрема і генералів, їхали сюди, бо думали, що це буде "легенька прогулянка", – зауважив Смірнов.

Він каже. що українці чули перехоплені розмови. Російські офіцери реально думали, що приїдуть на 3 – 4 дні, а потім отримають ордени. Тобто багато офіцерів та генералів поїхали саме через це.

По-друге, ми маємо розуміти, що мотивація російських солдат рівна нулю. І ми це теж чуємо по перехоплених розмовах. Найменше наша контратака, і вони починають здавати позиції,

– зазначив Смірнов.

Радник глави МВС пояснив, що в окупантів немає мотивації. "Адже ми стоїмо на своїй землі і розуміємо, що ми захищаємо, а вони ж просто за гроші воюють. Тому офіцери приїжджають, щоб хоч трохи підняти моральний дух окупантів", – вважає він.

Але, на думку Смірнова, російські генерали не настільки ідейні, що самі сюди хочуть приїжджати. Їх відправляють в Україну за провали російської армії, щоб вони керували підрозділами, бо офіцери відмовляються виконувати накази.

Ростислав Смірнов про втрати окупантів, бої за Сєвєродонецьк та поставки зброї:



Втрати ворога станом на 15 червня

До слова, українські бійці ефективно борються з російськими загарбниками, які прийшли на нашу землю. Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 250 окупантів. загалом з початку війни ЗСУ ліквідували 32 750 росіян.

Які втрати ворога у техніці:

танків – 1440 (+6),

бойових броньованих машин – 3528 (+25),

артилерійських систем – 722 (+1),

РСЗВ – 230 (+1),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),

спеціальної техніки – 55 (+1).

Найбільші втрати у ворога – на Бахмутському, а також Сєвєродонецькому напрямках. Зауважимо, що за добу 14 червня нашим військовим вдалось знищити 4 ворожі крилаті ракети, а також підбити 6 танків та 25 бойових броньованих машин.

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