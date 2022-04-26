Є 2 сценарії, – Мусієнко пояснив, як Путін може використати Придністров'я проти України

Росія найімовірніше вдалась до провокацій на Придністров'ї, почавши вибухи на окупованій частині Молдови. Є кілька варіантів, як квазіреспубліку можуть використати проти України.

Про це в ефірі 24 каналу пояснив політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, існує принаймні 2 таких сценарії.

До теми Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, – розвідка

Які є 2 варіанти на думку Мусієнка

Політолог спочатку наголосив на тому, що військовий контингент Придністров'я абсолютно замкнуте й без підтримки, а отже без логістики та забезпечення вони не можуть нічого зробити, наприклад, проти самої Молдови. Проте фактично їх можна використати тільки проти України.

Є 2 сценарії. Його можуть використати проти України у разі, якби російському контингенту військ, який є на півдні України, вдалось би пройти повз Миколаїв і просувати Південний Буг, вирушаючи далі на Одесу. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Наступний ж варіант полягає у тому, якби російській армії вдалось висадити десант, вважає він. Проте на сьогодні це має мінімальні шанси, тому що російські кораблі відійшли після потоплення крейсера "Москва".

Якби би ці всі сили підходили, то тоді так. Була б висока ймовірність, що контингент із Придністров'я намагався би вдарити в спину українським позиціям, які б захищали Одесу як мінімум із 2 напрямків,

– підсумував Мусієнко.