Є 2 варіанти, куди міг подітися Шойгу, – міжнародний оглядач Яковина

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу вже приблизно 2 тижні не з'являється в ефірах та на публічних протокольних заходах Росії. Куди він подівся – невідомо, однак з цього приводу є певні припущення.

Про це заявив міжнародний оглядач Іван Яковина в ефірі 24 каналу.

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"Очевидно, що з Шойгу щось трапилося. Що саме – поки не знаємо. Я припускаю 2 версії: або він хворіє, або сидить під "домашнім арештом". Хоча, можливо, він також кудись уже втік", – зазначив оглядач.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив відсутність Шойгу у медійному просторі, тим, що він зараз має "багато турбот".

За словами Яковини, Шойгу може перебувати під умовним "домашнім арештом", адже програє війну в Україні.

Він обіцяв, що усе буде за 2 – 3 дні зроблено, але, як ми бачимо, уже місяць Росія програє цю війну. Путін ж не може сказати, що це була погана ідея. Він ж не може сказати, що сам винен,

– зазначив оглядач.

Яковина також зауважив, що на публіці не з'являється й голова російського генштабу Валерій Герасимов.

Цікаво, що за даними російських ЗМІ, Шойгу не було на засіданні ради безпеки 24 березня – його просто вмонтували у відео.

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