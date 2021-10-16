Є 9 сценаріїв, – Арестович розповів про підготовку України до великої війни

Росія може піти на повномасштабне вторгнення в Україну. Тож керівництво країни здійснює стратегічне планування на випадок такого розвитку подій.

Влада розглядає 9 сценаріїв розвитку військової обстановки. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Подробиці від Арестовича

Він пояснив, що стратегічне планування передбачає заходи реагування як на прикордонні провокації, так і на повномасштабну війну. Арестович також згадав й про співпрацю з партнерами з НАТО та країнами-сусідами. У другій половині жовтня, наприклад, в Україну прибуде з візитом міністр оборони США.

Будемо здійснювати наступні етапи планування та взаємодій аж до виробництва спільної з США збройної військової техніки,

– зазначив спікер української делегації.

Й додав, що крім цього вже почалося будівництво науково-дослідного центру по безпілотних літальних апаратах під Васильковим. Його реалізують разом з Туреччиною.

29 вересня Міністерство оборони України підписало меморандум про співпрацю з турецькою компанією Bayraktar Savunma. Домовленість передбачає будівництво спільного навчально-випробувального центру безпілотників біля Києва.

"При цьому Київ вирішує не тільки технічне питання, а й законодавчі. Адже для застосування різних сил і засобів у різних ситуаціях необхідні й відповідні закони", – зауважив Арестович.

Про систему національної оборони

Радник голови ОП підкреслив, що у 2021 році вдалося ухвалити План оборони, якого не було протягом 30 років. А також – стратегію національної, воєнної та інформаційної безпеки, закон про національний опір та розвідку. Все це дає можливість розбудувати систему національної оборони. "Зверху до низу, від нормативно-правової бази до останнього солдата", – підсумував Арестович.