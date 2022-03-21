Є будинки непридатні для проживання, – заступник Кличка про нічні вибухи у Києві

У Києві прогриміли потужні вибухи, унаслідок яких загорівся ТРЦ та стоянка біля нього. Уже відомо про 4 загиблих, а також з'явились і свіжі дані про пошкоджені будівлі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, атака була не лише на Подолі, постраждав і Святошинський район.

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Пошкоджені школи й дитсадки, а людей евакуювали

За словами заступника голови КМДА, ракета влучила у житловий масив Святошинського району. Через це постраждало чимало будівель.

Пошкоджено 6 будинків, 2 школи, 2 дитсадки, 3 будинки практично непридатні для проживання,

– перерахував він.

Наразі у районі тривають протиаварійні роботи для того, щоб будинки, в яких можна проживати, зремонтували підручними засобами, як-от фанера й плівка, повідомив Поворозник.

"Ті будинки, у яких не можна проживати, консервуються для того, щоб не нашкодити тим, хто буде поруч із ними розташований", – додав заступник міського голови Києва.

Також він розповів, що внаслідок атаки з будинків евакуювали близько 200 людей. Щодо Подільського району, то Поворозник підтвердив, що ракети влучили в один із ТРЦ, де рятувальні роботи продовжуються.

"На місці працюють медики й рятувальники. За даними ДСНС, мовиться про 4 загиблих. Швидше за все це люди, які не встигли сховатись в укриття і постраждали внаслідок удару", – зазначив заступник Кличка.

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